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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Атромитос
Астерас - Атромитос: обзор матча 28 января 2024
Астерас
28.01.2024, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Атромитос
19'
Х. Регис
53'
Х. Регис
77'
Н. Кальцас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Атромитос
90'
+2
Замена
Г. Вракас
️️️️
Д. Валенсия
Замена
Ш. Госс
️️️️
Х. Регис
83'
Замена
G. Christopoulos
️️️️
Х. Мунафо
83'
ГОЛ! 3:0!
Н. Кальцас
77'
Замена
Д. Хухумис
️️️️
Ф. Альварес
74'
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
Е. Яблонский
69'
67'
Замена
К. Ангильский
️️️️
Г. Робай
63'
Замена
Т. Диркс
️️️️
А. Эрлингмарк
ГОЛ! 2:0!
Х. Регис
53'
Желтая карточка
Х. Бартоло
35'
35'
Пенальти не реализован!
Н. Вергос
ГОЛ! 1:0!
Х. Регис
Пас отдал
Н. Кальцас
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
8
Хуан Мунафо
(К)
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
(К)
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
19
Карол Ангильский
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
4-2-2-2
1
24
Альварес
19
Кастаньо
87
Жуканович
2
Лирацис
8
Мунафо
14
Яблонский
7
Бартоло
20
Регис
20
Кальцас
9
Мирителло
4-1-2-3
16
Цинтотас
19
Кивракидис
2
Асеведо
33
Цавеллас
28
Де Бок
10
Гонсалес
25
Кунде
3
Эрлингмарк
9
Вергос
9
Робай
30
Валенсия
24
Альварес
3
Хухумис
3
Хухумис
24
Альварес
8
Мунафо
22
22
8
Мунафо
14
Яблонский
6
6
14
Яблонский
20
Регис
16
Госс
16
Госс
20
Регис
30
Валенсия
77
Вракас
77
Вракас
30
Валенсия
9
Робай
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Робай
3
Эрлингмарк
55
Диркс
55
Диркс
3
Эрлингмарк
Остались в запасе
Астерас
Атромитос
99
Антонис Цифцис
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
40
Сито
ЛВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
40
Сито
ЛВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Астерас - Атромитос
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
9
Офсайды
0
2
Количество передач
385
424
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Новости команд
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Астерас
Атромитос
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
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2024.05.03 08:35
2
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2023.10.22 19:24
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