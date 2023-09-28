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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Панатинаикос
Астерас - Панатинаикос: обзор матча 28 сентября 2023
Астерас
28.09.2023, четверг, 20:30
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 4
Завершен
Панатинаикос
7'
Н. Кальцас
5'
В. Арао
31'
Б. Вербич
80'
Ф. Иоаннидис (П)
87'
Ф. Иоаннидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Панатинаикос
87'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
А. Гнезда Черин
84'
Замена
Р. Перес
️️️️
Т. Едвай
Замена
Сито
️️️️
Н. Кальцас
81'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Иоаннидис
Желтая карточка
Д. Кармона
79'
Замена
И. Диарра
️️️️
Х. Мунафо
76'
74'
Замена
Т. Вилена
️️️️
С. Паласиос
73'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
66'
Желтая карточка
Ф. Младенович
66'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Б. Вербич
Замена
В. Сурлис
️️️️
D. Grozdanic
61'
Замена
В. Манцис
️️️️
Х. Мирителло
61'
Желтая карточка
G. Christopoulos
51'
46'
Замена
Б. Шенкевельд
️️️️
Э. Палмер-Браун
45'
+1
Пенальти не реализован!
А. Шпорар
Желтая карточка
Ф. Альварес
35'
31'
ГОЛ! 1:2!
Б. Вербич
Пас отдал
С. Паласиос
ГОЛ! 1:1!
Н. Кальцас
Пас отдал
Ф. Альварес
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Арао
Пас отдал
Ф. Младенович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
8
Хуан Мунафо
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Астерас
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пападопулос
19
Кастаньо
22
30
24
Альварес
2
Кармона
8
Мунафо
7
Бартоло
20
Регис
9
Мирителло
20
Кальцас
4-1-1-3-1
12
Лодыгин
27
Коцирас
14
Палмер-Браун
4
Едвай
37
Младенович
15
Арао
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
31
Джуричич
7
Вербич
99
Шпорар
8
Мунафо
5
Диарра
5
Диарра
8
Мунафо
30
90
Сурлис
90
Сурлис
30
20
Кальцас
40
Сито
40
Сито
20
Кальцас
9
Мирителло
14
Манцис
14
Манцис
9
Мирителло
14
Палмер-Браун
4
Шенкевельд
4
Шенкевельд
14
Палмер-Браун
34
Паласиос
52
Вилена
52
Вилена
34
Паласиос
4
Едвай
21
Перес
21
Перес
4
Едвай
7
Вербич
7
Мансини
7
Мансини
7
Вербич
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
Остались в запасе
Астерас
Панатинаикос
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
27
Хуанкар
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
27
Хуанкар
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Астерас - Панатинаикос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
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