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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Астерас
Атромитос - Астерас: обзор матча 02 октября 2023
Атромитос
02.10.2023, понедельник, 18:00
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Астерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Астерас
Замена
А. Кюн
️️️️
А. Камара
89'
84'
Замена
Сито
️️️️
Н. Кальцас
75'
Желтая карточка
Х. Мунафо
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Д. Валенсия
66'
Замена
Н. Вергос
️️️️
К. Ангильский
66'
60'
Желтая карточка
Э. Жуканович
60'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Д. Хухумис
60'
Замена
D. Grozdanic
️️️️
В. Сурлис
59'
Замена
Х. Мирителло
️️️️
В. Манцис
Красная карточка
П. Кунде
55'
Замена
D. Jubitana
️️️️
Г. Робай
46'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
42'
40'
Желтая карточка
Д. Хухумис
29'
Желтая карточка
В. Сурлис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
8
Хуан Мунафо
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
20
Хеск Регис
ПВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
Астерас
24
Федерико Альварес
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Цинтотас
28
Де Бок
33
Цавеллас
44
28
Кечрида
10
Гонсалес
25
Кунде
20
Камара
19
Ангильский
30
Валенсия
9
Робай
4-1-3-2
1
Пападопулос
87
Жуканович
19
Кастаньо
22
Гарсия
3
Хухумис
8
Мунафо
20
Регис
90
Сурлис
7
Бартоло
20
Кальцас
14
Манцис
20
Камара
30
Кюн
30
Кюн
20
Камара
30
Валенсия
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
30
Валенсия
9
Робай
11
11
9
Робай
19
Ангильский
9
Вергос
9
Вергос
19
Ангильский
3
Хухумис
24
Альварес
24
Альварес
3
Хухумис
90
Сурлис
30
30
90
Сурлис
20
Кальцас
40
Сито
40
Сито
20
Кальцас
14
Манцис
9
Мирителло
9
Мирителло
14
Манцис
Остались в запасе
Атромитос
Астерас
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
Остались в запасе
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Атромитос - Астерас
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
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