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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Астерас
Атромитос - Астерас: обзор матча 11 мая 2024
Атромитос
11.05.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Астерас
70'
Х. Мунафо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Астерас
90'
Замена
T. Kakadiaris
️️️️
А. Цифцис
Замена
A. Trimmatis
️️️️
К. Кивракидис
85'
72'
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
Е. Яблонский
Замена
К. Ангильский
️️️️
Д. Валенсия
72'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Кюн
72'
72'
Замена
Н. Кальцас
️️️️
J. Palacios
70'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мунафо
63'
Желтая карточка
Ф. Альварес
36'
Желтая карточка
J. Palacios
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
(К)
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
10
Эдер Гонсалес
ОП
6
Athanasios Karamanis
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
(К)
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Евгений Яблонский
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
77
Георгиос Вракас
АП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Астерас
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
20
Николаос Кальцас
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Цинтотас
3
Атанасиу
19
Кивракидис
44
28
Де Бок
10
Гонсалес
30
Кюн
6
99
Цоварас
30
Валенсия
9
Вергос
3-2-3-1-1
99
Цифцис
2
Лирацис
30
69
Алагбе
18
Атьенца
24
Альварес
14
Яблонский
20
77
7
Бартоло
14
Манцис
11
11
30
Кюн
20
Камара
20
Камара
30
Кюн
19
Кивракидис
20
20
19
Кивракидис
30
Валенсия
19
Ангильский
19
Ангильский
30
Валенсия
99
Цифцис
91
91
99
Цифцис
14
Яблонский
6
6
14
Яблонский
20
20
Кальцас
20
Кальцас
20
Остались в запасе
Атромитос
Астерас
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
Главный тренер
Крис Коулмэн
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
Остались в запасе
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча Атромитос - Астерас
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
13
19
Офсайды
5
1
Количество передач
493
413
Сейвы
3
0
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
0 : 0
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Главный судья:
Атанасиос Цилос
(Лариса)
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
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