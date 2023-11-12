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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Олимпиакос
Астерас - Олимпиакос: обзор матча 12 ноября 2023
Астерас
12.11.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Олимпиакос
69'
К. Фортунис
90+6'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Олимпиакос
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
К. Фортунис
Пас отдал
С. Йоветич
Желтая карточка
В. Манцис
90'
+2
88'
Замена
В. Иборра
️️️️
Д. Поденсе
Замена
И. Диарра
️️️️
Д. Хухумис
83'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Х. Регис
83'
Желтая карточка
Д. Хухумис
74'
73'
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Эль-Кааби
Желтая карточка
Н. Пападопулос
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
К. Фортунис
Пас отдал
Ф. Ортега
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
Ш. Госс
66'
63'
Замена
Г. Масурас
️️️️
П. Бьель
63'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Г. Скарпа
46'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
О. Сольбаккен
Замена
В. Манцис
️️️️
Х. Мирителло
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
(К)
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К)
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Астерас
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пападопулос
18
Атьенца
19
Кастаньо
69
Алагбе
3
Хухумис
22
Гарсия
16
Госс
90
Сурлис
20
Регис
20
Кальцас
9
Мирителло
3-1-2-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
45
Рецос
3
Ортега
5
Ндой
32
Хецце
14
Александропулос
9
Сольбаккен
10
Скарпа
16
Бьель
9
Эль-Кааби
20
Регис
24
Альварес
24
Альварес
20
Регис
16
Госс
6
6
16
Госс
3
Хухумис
5
Диарра
5
Диарра
3
Хухумис
9
Мирителло
14
Манцис
14
Манцис
9
Мирителло
Поденсе
10
Иборра
10
Иборра
Поденсе
10
Скарпа
7
Фортунис
7
Фортунис
10
Скарпа
16
Бьель
7
Масурас
7
Масурас
16
Бьель
9
Эль-Кааби
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Эль-Кааби
9
Сольбаккен
11
Поденсе
11
Поденсе
9
Сольбаккен
Остались в запасе
Астерас
Олимпиакос
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
12
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
12
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Астерас - Олимпиакос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
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