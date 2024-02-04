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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Астерас
АЕК - Астерас: обзор матча 04 февраля 2024
АЕК
04.02.2024, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 21 тур
4 : 2
Завершен
Астерас
25'
Э. Жуканович (АГ)
26'
Э. Понсе
43'
Э. Жуканович (АГ)
76'
Л. Гарсия
45+3'
Х. Бартоло (П)
90'
Х. Мирителло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Астерас
90'
ГОЛ! 4:2!
Х. Мирителло
Пас отдал
Сито
Замена
К. Галанопулос
️️️️
О. Пинеда
78'
Замена
Р. Любичич
️️️️
П. Манталос
78'
ГОЛ! 4:1!
Л. Гарсия
Пас отдал
П. Манталос
76'
Замена
С. Араухо
️️️️
С. Цубер
72'
Замена
П. Фернандес
️️️️
Н. Амрабат
66'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Э. Понсе
66'
65'
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
Ш. Госс
65'
Замена
Сито
️️️️
Н. Кальцас
50'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Э. Лирацис
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Бартоло
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Э. Жуканович
43'
41'
Желтая карточка
Х. Бартоло
32'
Желтая карточка
Ш. Госс
ГОЛ! 2:0!
Э. Понсе
Пас отдал
Н. Элиассон
26'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Жуканович
25'
12'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Стивен Цубер
(К)
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Астерас
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Евгений Яблонский
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
20
Николаос Кальцас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
4-3-1-2
23
Станкович
3
Пилиос
24
Митоглу
18
Калленс
37
Радонья
17
Элиассон
20
Манталос
7
Цубер
25
Пинеда
9
Понсе
39
Амрабат
4-2-2-2
1
19
Кастаньо
87
Жуканович
2
Лирацис
3
Хухумис
14
Яблонский
16
Госс
20
Регис
7
Бартоло
20
Кальцас
9
Мирителло
20
Манталос
10
Любичич
10
Любичич
20
Манталос
25
Пинеда
6
Галанопулос
6
Галанопулос
25
Пинеда
39
Амрабат
22
Фернандес
22
Фернандес
39
Амрабат
7
Цубер
21
Араухо
21
Араухо
7
Цубер
9
Понсе
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Понсе
2
Лирацис
24
Альварес
24
Альварес
2
Лирацис
16
Госс
6
6
16
Госс
20
Кальцас
40
Сито
40
Сито
20
Кальцас
Остались в запасе
АЕК
Астерас
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча АЕК - Астерас
3
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
17
Офсайды
2
2
Количество передач
463
341
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Katsikogiannis, Greece
Стадион:
ОПАП Арена
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