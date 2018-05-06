Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гленн Ловенс - статистика

Завершил карьеру
22 октября 1983 (42)
#4 | Защитник
177 см | 71 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
20
0
0
2
2
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Шеффилд Уэнсдэй
5 : 1
06.05.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
10.03.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
06.03.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бристоль Сити
4 : 0
03.03.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 4
24.02.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Миллуолл
2 : 1
20.02.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
13.02.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 3
03.02.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
12.01.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 64'
25'
64'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
01.01.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Брентфорд
2 : 0
30.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
26.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
15.12.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
3 : 1
09.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
02.12.2017
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Рединг
0 : 0
25.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
24'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
22.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
18.11.2017
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
1 : 2
04.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
31.10.2017
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.10.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 4'
4'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
12.08.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Престон
1 : 0
05.08.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Главные новости
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
1
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
6
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
1
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
3
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+