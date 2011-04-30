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Эдмилсон
Статистика
Эдмилсон - статистика
Завершил карьеру
10 июля 1976 (50), Такуаритинга
#7 | Полузащитник
186 см | 80 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
12
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Реал
2 : 3
30.04.2011
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
1 : 0
25.04.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
1 : 0
19.03.2011
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Сарагоса
4 : 0
12.03.2011
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
1 : 0
05.03.2011
Сарагоса
56' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Сарагоса
0 : 1
19.02.2011
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Малага
1 : 2
29.01.2011
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
4 : 0
09.01.2011
Сарагоса
1' - 48'
Испания. Примера, 17 тур
Сарагоса
2 : 1
03.01.2011
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
0 : 0
19.12.2010
Сарагоса
90' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Сарагоса
1 : 3
12.12.2010
Реал
1' - 53'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1 : 1
05.12.2010
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0 : 3
27.11.2010
Вильярреал
1' - 63'
57'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
22.11.2010
Сарагоса
1' - 90'
67'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
1 : 2
14.11.2010
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Сарагоса
3 : 2
07.11.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 1
30.10.2010
Сарагоса
70' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Сарагоса
0 : 2
23.10.2010
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
2 : 1
17.10.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
0 : 0
22.09.2010
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
2 : 0
19.09.2010
Сарагоса
1' - 61'
31'
Испания. Примера, 2 тур
Сарагоса
3 : 5
12.09.2010
Малага
1' - 74'
41'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
0 : 0
29.08.2010
Сарагоса
90' - 90'
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