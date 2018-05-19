Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мехди Ласен
Статистика
Мехди Ласен - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1984 (42), Париж
#25 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Алжир | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Испания. Примера 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0 : 1
19.05.2018
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
4 : 1
13.05.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Малага
0 : 3
06.05.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
2 : 1
30.04.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2 : 0
22.04.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
1 : 0
19.04.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
1 : 2
15.04.2018
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1 : 0
01.04.2018
Вильярреал
1' - 90'
66'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 0
18.03.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 2
10.03.2018
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Леганес
2 : 0
03.03.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0 : 1
28.02.2018
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
2 : 1
25.02.2018
Малага
36' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1 : 2
17.02.2018
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
0 : 1
10.02.2018
Атлетико
Был в запасе
61'
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.02.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 0
20.12.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Жирона
1 : 0
17.12.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
0 : 0
09.12.2017
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
1 : 0
03.12.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
1 : 2
14.10.2017
Реал
Был в запасе
85'
Главные новости
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
1
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
7
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+