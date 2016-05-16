Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эндрю Крофтс - статистика

Завершил карьеру
20 мая 1984 (42), Четхэм
#48 | Полузащитник
175 см | 73 кг
Уэльс | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брайтон
15
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Брайтон
1 : 1
16.05.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Кардифф
4 : 1
20.02.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Халл Сити
0 : 0
16.02.2016
Брайтон
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брайтон
3 : 2
13.02.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Брайтон
3 : 0
05.02.2016
Брентфорд
69' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Брайтон
2 : 1
23.01.2016
Хаддерсфилд Таун
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
0 : 1
16.01.2016
Брайтон
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 0
12.01.2016
Брайтон
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Брайтон
0 : 1
01.01.2016
Вулверхэмптон
1' - 74'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Брайтон
0 : 1
29.12.2015
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
0 : 0
26.12.2015
Брайтон
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Брайтон
0 : 3
19.12.2015
Мидлсбро
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.12.2015
Брайтон
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брайтон
2 : 1
07.11.2015
Милтон Кинс Донс
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
03.11.2015
Брайтон
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рединг
1 : 1
31.10.2015
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брайтон
0 : 0
24.10.2015
Престон
1' - 90'
74'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брайтон
2 : 1
20.10.2015
Бристоль Сити
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Лидс
1 : 2
17.10.2015
Брайтон
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брайтон
1 : 1
03.10.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Болтон
2 : 2
26.09.2015
Брайтон
Был в запасе
Главные новости
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
1
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
6
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+