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    Александр Данишевский - статьи

    #28 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Данишевский
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 175
    Вес 72
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