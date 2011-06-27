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Александр Данишевский
Статистика
Александр Данишевский - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1984 (42)
#28 | Нападающий
175 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
12
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1 : 3
27.06.2011
Cибирь
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо Вл
3 : 3
14.06.2011
Химки
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
27.05.2011
Химки
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Химки
2 : 2
17.05.2011
Торпедо
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1 : 1
14.05.2011
Балтика
1' - 34'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Луч
0 : 0
07.05.2011
Химки
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
04.05.2011
Химки
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Черноморец
1 : 1
28.04.2011
Химки
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
2 : 1
18.04.2011
Оренбург
69' - 90'
90'
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