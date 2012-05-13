Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008