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Даниэль Йенсен
Статистика
Даниэль Йенсен - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1979 (47)
#7 | Полузащитник
179 см | 75 кг
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Кубок 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Новара
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2 : 1
13.05.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3 : 0
06.05.2012
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
2 : 2
02.05.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Новара
2 : 1
25.04.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 0
21.04.2012
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
2 : 0
11.04.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1 : 1
07.04.2012
Дженоа
86' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5 : 2
01.04.2012
Новара
1' - 65'
Италия. Серия А, 22 тур
Новара
0 : 0
05.02.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Новара
1 : 2
02.02.2012
Кьево
83' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Палермо
2 : 0
29.01.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0 : 3
22.01.2012
Милан
72' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3 : 1
15.01.2012
Новара
1' - 59'
Италия. Серия А, 17 тур
Новара
0 : 3
08.01.2012
Фиорентина
Был в запасе
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