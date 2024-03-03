Marcello Falzerano - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Marcello Falzerano
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Marcello Falzerano
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Асколи
|33
|1
|2
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|1' -65'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:1
|Пиза (Пиза)
|05.05.2024
|1' -82'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|01.05.2024
|1' -82'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Козенца (Козенца)
|56'
|27.04.2024
|1' -90'
|Тернана (Терни)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|76'
|20.04.2024
|1' -78'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Модена (Модена)
|13.04.2024
|1' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|07.04.2024
|1' -78'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|17.03.2024
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|45'
|11.03.2024
|1' -82'
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|03.03.2024
|1' -63'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|27.02.2024
|1' -79'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|24.02.2024
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.02.2024
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Кремонезе (Кремона)
|80'
|10.02.2024
|1' -83'
|Катанцаро (Катанцаро)
|3:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|24'
|04.02.2024
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|38'
|27.01.2024
|1' -90'
|Комо (Комо)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|82'
|21.01.2024
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:2
|Бари (Бари)
|14.01.2024
|1' -72'
|Парма (Парма)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26.12.2023
|64' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Циттаделла (Циттаделла)
|25.11.2023
|1' -60'
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|11.11.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Комо (Комо)
|04.11.2023
|1' -90'
|Бари (Бари)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|28.10.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:3
|Парма (Парма)
|21.10.2023
|1' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|87'
|07.10.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.09.2023
|1' -68'
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16' 45'
|26.09.2023
|70' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:0
|Тернана (Терни)
|23.09.2023
|85' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.09.2023
|73' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.09.2023
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|29.08.2023
|1' -86'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|3:0
|Феральписало (Сало)
|26.08.2023
|61' -90'
|Модена (Модена)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|19.08.2023
|46' -90'
|Козенца (Козенца)
|3:0
|Асколи (Асколи-Пичено)