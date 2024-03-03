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    Marcello Falzerano - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Marcello Falzerano
    Команда Асколи
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Асколи 33 1 2 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 1' -65' Асколи (Асколи-Пичено) 2:1 Пиза (Пиза)
    05.05.2024 1' -82' Палермо (Палермо) 2:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    01.05.2024 1' -82' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Козенца (Козенца)
    56'
    27.04.2024 1' -90' Тернана (Терни) 0:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    76'
    20.04.2024 1' -78' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Модена (Модена)
    13.04.2024 1' -90' Циттаделла (Циттаделла) 0:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    07.04.2024 1' -78' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Венеция (Венеция)
    17.03.2024 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 4:1 Лекко (Лекко)
    45'
    11.03.2024 1' -82' Сампдория (Генуя) 2:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    03.03.2024 1' -63' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    27.02.2024 1' -79' Асколи (Асколи-Пичено) 1:1 Брешиа (Брешиа)
    24.02.2024 1' -90' Феральписало (Сало) 0:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    16.02.2024 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Кремонезе (Кремона)
    80'
    10.02.2024 1' -83' Катанцаро (Катанцаро) 3:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    24'
    04.02.2024 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    38'
    27.01.2024 1' -90' Комо (Комо) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    82'
    21.01.2024 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 2:2 Бари (Бари)
    14.01.2024 1' -72' Парма (Парма) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    26.12.2023 64' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Циттаделла (Циттаделла)
    25.11.2023 1' -60' Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    11.11.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Комо (Комо)
    04.11.2023 1' -90' Бари (Бари) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    28.10.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:3 Парма (Парма)
    21.10.2023 1' -90' Лекко (Лекко) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    87'
    07.10.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.09.2023 1' -68' Брешиа (Брешиа) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    16' 45'
    26.09.2023 70' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 2:0 Тернана (Терни)
    23.09.2023 85' -90' Кремонезе (Кремона) 2:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    16.09.2023 73' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Палермо (Палермо)
    02.09.2023 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 3:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    29.08.2023 1' -86' Асколи (Асколи-Пичено) 3:0 Феральписало (Сало)
    26.08.2023 61' -90' Модена (Модена) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    19.08.2023 46' -90' Козенца (Козенца) 3:0 Асколи (Асколи-Пичено)
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