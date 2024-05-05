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Расписание матчей
Италия. Серия B
Палермо - Асколи
Палермо - Асколи: обзор матча 05 мая 2024
Палермо
05.05.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 37 тур
2 : 2
Завершен
Асколи
1'
М. Луиджи Брунори
34'
Э. Солери
27'
Ф. Калигара
90+3'
Ф. Калигара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палермо - Асколи
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Ф. Калигара
Желтая карточка
Ф. Лучионе
90'
Замена
Л. Штулац
️️️️
И. Неделчару
83'
Замена
I. Marconi
️️️️
П. Чеккарони
83'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
М. Луиджи Брунори
83'
82'
Замена
Д. Дуриш
️️️️
M. Falzerano
Желтая карточка
Л. Хендерсон
73'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Ф. Раноккья
68'
65'
Замена
S. D'Uffizi
️️️️
R. Celia
58'
Замена
И. Несторовски
️️️️
J. Tarantino
57'
Замена
П. Родригес
️️️️
Л. Вальзаниа
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
К. Гомес
57'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Ди Таччио
ГОЛ! 2:1!
Э. Солери
Пас отдал
Я. Сегре
34'
27'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Калигара
Пас отдал
R. Celia
Желтая карточка
С. Диаките
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Луиджи Брунори
Пас отдал
Э. Солери
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
8
Якопо Сегре
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
92
Эдоардо Солери
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Асколи
32
Девис Васкес
ВР
31
Эрик Боттегин
(К)
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
23
Marcello Falzerano
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
19
Jacopo Tarantino
ЦФ
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
14
Samuel Giovane
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
3-3-2-2
91
24
Неделчару
15
Лучионе
32
Чеккарони
25
Лунд
6
Гомес
23
Диаките
8
Сегре
10
Раноккья
99
Брунори
92
Солери
3-3-1-3
32
Васкес
31
Боттегин
13
55
Беллуски
23
18
Ди Таччио
14
Вальзаниа
98
Зедадка
19
21
Калигара
13
32
Чеккарони
15
15
32
Чеккарони
24
Неделчару
4
Штулац
4
Штулац
24
Неделчару
6
Гомес
6
Хендерсон
6
Хендерсон
6
Гомес
10
Раноккья
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
10
Раноккья
99
Брунори
11
Манкузо
11
Манкузо
99
Брунори
23
29
Дуриш
29
Дуриш
23
19
90
Несторовски
90
Несторовски
19
14
Вальзаниа
21
Родригес
21
Родригес
14
Вальзаниа
13
15
15
13
Остались в запасе
Палермо
Асколи
25
Adnan Kanurić
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
94
Роберто Инсинье
ПВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
2
Эмилиано Вивиано
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
94
Роберто Инсинье
ПВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Палермо - Асколи
3
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
19
14
Офсайды
2
2
Количество передач
287
465
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
1 : 0
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Renzo Barbera, Palermo
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