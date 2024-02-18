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Понтеведра
Мики Бош
Статистика
Мики Бош - статистика
Понтеведра
9 июня 2001 (25)
#4 | Защитник
190 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
1 : 1
18.02.2024
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
3 : 3
11.02.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал
2 : 0
02.12.2023
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Алавес
3 : 1
24.11.2023
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
1 : 1
11.11.2023
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
1 : 0
05.11.2023
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Гранада
2 : 3
30.10.2023
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.09.2023
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Гранада
2 : 4
18.09.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
5 : 3
02.09.2023
Гранада
65' - 90'
76'
Испания. Примера, 3 тур
Гранада
3 : 2
26.08.2023
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
0 : 2
21.08.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
3 : 1
14.08.2023
Гранада
Был в запасе
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