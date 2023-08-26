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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Мальорка
Гранада - Мальорка: обзор матча 26 августа 2023
Гранада
26.08.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 3 тур
3 : 2
Завершен
Мальорка
12'
М. Рубио
46'
Б. Сарагоса
70'
М. Узуни (П)
38'
Абдон
87'
С. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Мальорка
90'
+7
Желтая карточка
Х. Льябрес
90'
+4
Желтая карточка
П. Маффео
Замена
А. Переа
️️️️
М. Узуни
90'
+3
87'
ГОЛ! 3:2!
С. Кошта
Замена
А. Соро
️️️️
Х. Кальехон
83'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
О. Мелендо
82'
77'
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Латорре
73'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
О. Маскарель
72'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Д. Родригес
Замена
Н. Петрович
️️️️
Б. Сарагоса
72'
Замена
В. Диас
️️️️
С. Руис
72'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Узуни
70'
68'
Желтая карточка
К. Ларин
57'
Замена
К. Ларин
️️️️
Абдон
57'
Замена
С. Кошта
️️️️
Д. Гонсалес
51'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
ГОЛ! 2:1!
Б. Сарагоса
Пас отдал
Ж. Гумбау
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Родригес
Желтая карточка
С. Руис
41'
41'
Желтая карточка
П. Райкович
38'
ГОЛ! 1:1!
Абдон
Пас отдал
А. Латорре
33'
Желтая карточка
Х. Копете
18'
Пенальти не реализован!
В. Мурики
Желтая карточка
О. Мелендо
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Рубио
Пас отдал
Х. Кальехон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Рауль Фернандес
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Серхио Руис
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Гранада
31
Адриан Лопес
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
27
Mario González
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
14
Даниэль Луна
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Фернандес
21
Нева
12
Рубио
5
Микел
2
Санчес
6
Гумбау
8
Руис
10
Узуни
15
Сарагоса
21
Мелендо
7
Кальехон
3-3-1-1-2
1
Райкович
20
Гонсалес
3
Копете
24
Вальент
24
Маффео
8
Маскарель
3
Латорре
10
Дардер
14
Родригес
9
Абдон
19
Мурики
8
Руис
16
Диас
16
Диас
8
Руис
15
Сарагоса
18
Петрович
18
Петрович
15
Сарагоса
10
Узуни
80
Переа
80
Переа
10
Узуни
7
Кальехон
29
Соро
29
Соро
7
Кальехон
21
Мелендо
18
Дьедиу
18
Дьедиу
21
Мелендо
3
Латорре
24
Коста
24
Коста
3
Латорре
20
Гонсалес
11
Кошта
11
Кошта
20
Гонсалес
8
Маскарель
19
Льябрес
19
Льябрес
8
Маскарель
14
Родригес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Родригес
9
Абдон
9
Ларин
9
Ларин
9
Абдон
Остались в запасе
Гранада
Мальорка
31
Адриан Лопес
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Mario González
ЦП
Главный тренер
Пако Лопес
1
Доминик Грейф
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
14
Даниэль Луна
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
31
Адриан Лопес
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Mario González
ЦП
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
14
Даниэль Луна
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
Главный тренер
Пако Лопес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Гранада - Мальорка
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
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