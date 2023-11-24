Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Гранада
Алавес - Гранада: обзор матча 24 ноября 2023
Алавес
24.11.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
38'
А. Реббах
55'
С. Омородион
86'
М. Узуни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Гранада
Замена
Н. Теналья
️️️️
Л. Риоха
90'
86'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Узуни
79'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
О. Мелендо
79'
Замена
Р. Санчес
️️️️
В. Манафа
Замена
Кике
️️️️
С. Омородион
74'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Х. Гуриди
74'
Замена
А. Сола
️️️️
А. Реббах
69'
Замена
К. Бенавидес
️️️️
А. Гевара
69'
62'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
А. Каррерас
62'
Замена
С. Руис
️️️️
Г. Вильяр
62'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Л. Бойе
59'
Желтая карточка
Л. Бойе
ГОЛ! 2:0!
С. Омородион
Пас отдал
Л. Риоха
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Реббах
Пас отдал
Х. Лопес
38'
16'
Желтая карточка
Г. Вильяр
Желтая карточка
А. Гевара
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
11
Луис Риоха
(К)
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
21
Карлос Нева
(К)
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
10
Янис Хаджи
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
19
Кике
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Гранада
31
Адриан Лопес
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Серхио Руис
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
4-3-2-1
1
Сивера
16
Лопес
5
Абкар
16
Марин
2
Горосабель
6
Гевара
18
Гуриди
8
Бланко
11
Риоха
21
Реббах
9
Омородион
3-3-1-2-1
13
Феррейра
18
Каррерас
5
Микел
16
Торренте
13
Манафа
6
Гумбау
21
Нева
12
Вильяр
21
Мелендо
10
Узуни
15
Бойе
21
Реббах
20
Сола
20
Сола
21
Реббах
11
Риоха
14
Теналья
14
Теналья
11
Риоха
6
Гевара
23
Бенавидес
23
Бенавидес
6
Гевара
18
Гуриди
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Гуриди
9
Омородион
19
Кике
19
Кике
9
Омородион
13
Манафа
2
Санчес
2
Санчес
13
Манафа
12
Вильяр
8
Руис
8
Руис
12
Вильяр
18
Каррерас
7
Пуэртас
7
Пуэртас
18
Каррерас
21
Мелендо
19
Вайссман
19
Вайссман
21
Мелендо
15
Бойе
18
Дьедиу
18
Дьедиу
15
Бойе
Остались в запасе
Алавес
Гранада
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
31
Адриан Лопес
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриан Лопес
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пако Лопес
Статистика матча Алавес - Гранада
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Гранада
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+