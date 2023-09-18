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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Жирона
Гранада - Жирона: обзор матча 18 сентября 2023
Гранада
18.09.2023, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 4
Завершен
Жирона
63'
М. Узуни
85'
Л. Бойе
22'
В. Цыганков
31'
Савиньо
34'
Д. Лопес
89'
Я. Коуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Жирона
90'
+7
Желтая карточка
Я. Эррера
90'
+4
Желтая карточка
Хуанпе
90'
+2
Замена
В. Фернандес
️️️️
Савиньо
90'
+2
Замена
Хуанпе
️️️️
Д. Блинд
89'
ГОЛ! 2:4!
Я. Коуто
Пас отдал
К. Стуани
ГОЛ! 2:3!
Л. Бойе
Пас отдал
Ф. Дьедиу
85'
Замена
А. Каррерас
️️️️
Б. Сарагоса
83'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
К. Нева
83'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
О. Мелендо
75'
72'
Желтая карточка
Я. Коуто
71'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Довбик
71'
Замена
Я. Эррера
️️️️
И. Мартин
68'
Замена
Порту
️️️️
В. Цыганков
ГОЛ! 1:3!
М. Узуни
Пас отдал
И. Микел
63'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Х. Кальехон
62'
34'
ГОЛ! 0:3!
Д. Лопес
Пас отдал
А. Довбик
Желтая карточка
О. Мелендо
33'
31'
ГОЛ! 0:2!
Савиньо
Желтая карточка
М. Узуни
23'
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Цыганков
Пас отдал
Савиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Рауль Фернандес
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Брайан Сарагоса
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Савиньо
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Серхио Руис
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
20
Пабло Торре
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-3-2
1
Фернандес
21
Нева
2
Санчес
5
Микел
16
Диас
6
Гумбау
10
Узуни
15
Сарагоса
21
Мелендо
15
Бойе
7
Кальехон
4-1-1-3-1
13
Газзанига
27
Коуто
17
Блинд
24
Гарсия
3
Гутьеррес
5
Лопес
24
Гарсия
17
Савиньо
23
Мартин
11
Цыганков
9
Довбик
15
Сарагоса
18
Каррерас
18
Каррерас
15
Сарагоса
7
Кальехон
12
Вильяр
12
Вильяр
7
Кальехон
21
Мелендо
7
Пуэртас
7
Пуэртас
21
Мелендо
21
Нева
18
Дьедиу
18
Дьедиу
21
Нева
17
Блинд
6
Хуанпе
6
Хуанпе
17
Блинд
23
Мартин
21
Эррера
21
Эррера
23
Мартин
17
Савиньо
17
Фернандес
17
Фернандес
17
Савиньо
11
Цыганков
10
Порту
10
Порту
11
Цыганков
9
Довбик
7
Стуани
7
Стуани
9
Довбик
Остались в запасе
Гранада
Жирона
13
Андре Феррейра
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Серхио Руис
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Серхио Руис
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Пако Лопес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Гранада - Жирона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
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