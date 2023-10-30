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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вильярреал
Гранада - Вильярреал: обзор матча 30 октября 2023
Гранада
30.10.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 3
Завершен
Вильярреал
29'
Р. Санчес
34'
М. Узуни
18'
Ж. Морено
23'
Ж. Морено (П)
28'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Вильярреал
90'
Желтая карточка
Д. Парехо
84'
Замена
С. Комесанья
️️️️
Ж. Морено
Замена
Н. Петрович
️️️️
С. Руис
83'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Р. Санчес
83'
76'
Замена
Р. Террац
️️️️
И. Акомах
76'
Замена
К. Фемения
️️️️
А. Морено
73'
Желтая карточка
К. Ромеро
68'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
А. Пуэртас
68'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Каррерас
68'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Г. Вильяр
60'
58'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
А. Баэна
50'
Желтая карточка
А. Баэна
46'
Замена
К. Ромеро
️️️️
А. Серлот
ГОЛ! 2:3!
М. Узуни
Пас отдал
Б. Сарагоса
34'
ГОЛ! 1:3!
Р. Санчес
Пас отдал
Г. Вильяр
29'
28'
ГОЛ! 0:3!
А. Серлот
Пас отдал
Д. Парехо
23'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Морено
18'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Серлот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Серхио Руис
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
7
Антонио Пуэртас
(К)
ПВ
Главный тренер
Пако Лопес
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Гранада
31
Адриан Лопес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
3-2-2-3
13
Феррейра
2
Санчес
5
Микел
16
Торренте
18
Каррерас
21
Нева
8
Руис
12
Вильяр
10
Узуни
15
Сарагоса
7
Пуэртас
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
2
Альтимира
39
Альбиоль
46
Габбиа
5
Морено
6
Капу
10
Парехо
11
Акомах
10
Баэна
7
Морено
9
Серлот
8
Руис
18
Петрович
18
Петрович
8
Руис
12
Вильяр
21
Мелендо
21
Мелендо
12
Вильяр
2
Санчес
18
Дьедиу
18
Дьедиу
2
Санчес
7
Пуэртас
19
Вайссман
19
Вайссман
7
Пуэртас
18
Каррерас
7
Кальехон
7
Кальехон
18
Каррерас
9
Серлот
20
Ромеро
20
Ромеро
9
Серлот
5
Морено
17
Фемения
17
Фемения
5
Морено
11
Акомах
11
Террац
11
Террац
11
Акомах
7
Морено
14
Комесанья
14
Комесанья
7
Морено
10
Баэна
25
Моралес
25
Моралес
10
Баэна
Остались в запасе
Гранада
Вильярреал
31
Адриан Лопес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
Главный тренер
Пако Лопес
25
Пепе Рейна
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
31
Адриан Лопес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Пако Лопес
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Гранада - Вильярреал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Стадион:
Лос Карменес
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