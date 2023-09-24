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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Гранада
Лас-Пальмас - Гранада: обзор матча 24 сентября 2023
Лас-Пальмас
24.09.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
90+2'
К. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Гранада
ГОЛ! 1:0!
К. Родригес
Пас отдал
С. Каба
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Каррерас
82'
Желтая карточка
Р. Санчес
81'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Л. Бойе
Желтая карточка
С. Каба
80'
74'
Замена
А. Каррерас
️️️️
К. Нева
74'
Замена
Б. Сарагоса
️️️️
О. Мелендо
70'
Желтая карточка
Г. Вильяр
Замена
С. Каба
️️️️
М. Эль-Хаддади
66'
Замена
Х. Муньос
️️️️
Х. Виера
66'
64'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Ж. Гумбау
Замена
С. Коко
️️️️
М. Перроне
61'
Вторая желтая
М. Мармоль
58'
Замена
М. Парк
️️️️
Пехиньо
46'
Желтая карточка
Х. Араухо
42'
Желтая карточка
М. Мармоль
39'
Желтая карточка
А. Суарес
39'
7'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
17
Пехиньо
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Кириан Родригес
АП
10
Хонатан Виера
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Серхио Руис
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Лас-Пальмас
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
2
Марвин Парк
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Гранада
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вальес
23
Кардона
4
Суарес
35
Мармоль
22
Араухо
21
Перроне
12
Лойодиче
17
Пехиньо
10
Виера
20
Родригес
16
Эль-Хаддади
4-1-1-3-1
13
Феррейра
5
Микел
16
Торренте
2
Санчес
21
Нева
6
Гумбау
8
Руис
7
Пуэртас
21
Мелендо
10
Узуни
15
Бойе
21
Перроне
23
Коко
23
Коко
21
Перроне
10
Виера
14
Муньос
14
Муньос
10
Виера
17
Пехиньо
2
Парк
2
Парк
17
Пехиньо
16
Эль-Хаддади
9
Каба
9
Каба
16
Эль-Хаддади
21
Нева
18
Каррерас
18
Каррерас
21
Нева
6
Гумбау
12
Вильяр
12
Вильяр
6
Гумбау
21
Мелендо
15
Сарагоса
15
Сарагоса
21
Мелендо
15
Бойе
18
Дьедиу
18
Дьедиу
15
Бойе
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Рауль Фернандес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Пако Лопес
Статистика матча Лас-Пальмас - Гранада
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
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