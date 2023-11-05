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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Гранада
Валенсия - Гранада: обзор матча 05 ноября 2023
Валенсия
05.11.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
45+7'
Пепелу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Гранада
90'
Желтая карточка
Б. Сарагоса
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Пепелу
90'
Замена
Я. Гасиоровски
️️️️
К. Москера
89'
82'
Замена
В. Манафа
️️️️
Р. Санчес
82'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Узуни
78'
Желтая карточка
Г. Вильяр
Замена
У. Гильямон
️️️️
У. Дуро
73'
73'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
О. Мелендо
73'
Замена
С. Руис
️️️️
Ж. Гумбау
Замена
Д. Фулкье
️️️️
С. Каньос
73'
Желтая карточка
Г. Паулиста
58'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пепелу
45'
+7
40'
Желтая карточка
Р. Санчес
Замена
С. Каньос
️️️️
С. Амалла
24'
12'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К)
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
21
Карлос Нева
(К)
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Гранада
31
Адриан Лопес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Серхио Руис
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
4-3-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Паулиста
3
Москера
14
Корреа
8
Гуэрра
18
Пепелу
21
Амалла
21
Перес
9
Дуро
16
Лопес
4-1-1-3-1
13
Феррейра
2
Санчес
5
Микел
16
Торренте
21
Нева
6
Гумбау
12
Вильяр
21
Мелендо
15
Сарагоса
10
Узуни
15
Бойе
3
Москера
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
3
Москера
Каньос
20
Фулкье
20
Фулкье
Каньос
9
Дуро
22
Гильямон
22
Гильямон
9
Дуро
21
Амалла
7
Каньос
7
Каньос
21
Амалла
18
Пепелу
11
Яремчук
11
Яремчук
18
Пепелу
2
Санчес
13
Манафа
13
Манафа
2
Санчес
6
Гумбау
8
Руис
8
Руис
6
Гумбау
21
Мелендо
7
Пуэртас
7
Пуэртас
21
Мелендо
10
Узуни
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Узуни
Остались в запасе
Валенсия
Гранада
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
31
Адриан Лопес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриан Лопес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Пако Лопес
Статистика матча Валенсия - Гранада
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гарсия Вердура
Стадион:
Месталья
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