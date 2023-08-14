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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Гранада
Атлетико - Гранада: обзор матча 14 августа 2023
Атлетико
14.08.2023, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
45+4'
А. Мората
67'
М. Депай
90+8'
М. Льоренте
62'
С. Омородион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Гранада
ГОЛ! 3:1!
М. Льоренте
90'
+8
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
90'
+4
82'
Замена
Н. Петрович
️️️️
К. Нева
81'
Замена
Б. Сарагоса
️️️️
С. Омородион
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Гризманн
77'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Де Пауль
77'
74'
Замена
Р. Санчес
️️️️
Ж. Гумбау
74'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Х. Кальехон
ГОЛ! 2:1!
М. Депай
Пас отдал
Я. Карраско
67'
62'
ГОЛ! 1:1!
С. Омородион
Пас отдал
Г. Вильяр
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
Т. Лемар
59'
58'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
О. Мелендо
Замена
М. Депай
️️️️
А. Мората
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
45'
+4
Желтая карточка
А. Мората
42'
Желтая карточка
М. Эрмосо
39'
10'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Замена
П. Барриос
️️️️
Коке
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Серхио Руис
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Гранада
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
15
Савич
22
Эрмосо
3
Аспиликуэта
6
Коке
7
Де Пауль
14
Льоренте
10
Карраско
18
Лемар
21
Мората
7
Гризманн
4-1-1-2-2
13
Феррейра
5
Микел
12
Рубио
24
Вальехо
21
Нева
6
Гумбау
8
Руис
21
Мелендо
10
Узуни
9
Омородион
7
Кальехон
18
Лемар
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
18
Лемар
6
Коке
8
Барриос
8
Барриос
6
Коке
7
Гризманн
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Гризманн
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
21
Мората
10
Депай
10
Депай
21
Мората
6
Гумбау
2
Санчес
2
Санчес
6
Гумбау
21
Мелендо
12
Вильяр
12
Вильяр
21
Мелендо
21
Нева
18
Петрович
18
Петрович
21
Нева
9
Омородион
15
Сарагоса
15
Сарагоса
9
Омородион
7
Кальехон
7
Пуэртас
7
Пуэртас
7
Кальехон
Остались в запасе
Атлетико
Гранада
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пако Лопес
Статистика матча Атлетико - Гранада
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
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0 : 3
22.11.2026
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1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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