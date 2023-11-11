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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Хетафе
Гранада - Хетафе: обзор матча 11 ноября 2023
Гранада
11.11.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
45+4'
Г. Вильяр
2'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Хетафе
87'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Л. Милья
87'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Гринвуд
87'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Б. Майорал
84'
Желтая карточка
О. Родригес
Замена
А. Каррерас
️️️️
Г. Вильяр
84'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
М. Узуни
84'
Желтая карточка
В. Манафа
80'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Б. Сарагоса
74'
Замена
С. Руис
️️️️
Л. Бойе
74'
Желтая карточка
Б. Сарагоса
72'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
О. Мелендо
65'
58'
Замена
О. Родригес
️️️️
К. Аленья
Желтая карточка
К. Нева
56'
46'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Х. Анхель Кармона
ГОЛ! 1:1!
Г. Вильяр
Пас отдал
К. Нева
45'
+4
41'
Желтая карточка
К. Аленья
Желтая карточка
Л. Бойе
39'
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Майорал
Пас отдал
М. Гринвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
21
Карлос Нева
(К)
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Хетафе
13
Давид Сорья
(К)
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Гранада
31
Адриан Лопес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
8
Серхио Руис
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
3
Жорди Мартин
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Феррейра
21
Нева
16
Торренте
5
Микел
13
Манафа
6
Гумбау
12
Вильяр
10
Узуни
15
Сарагоса
21
Мелендо
15
Бойе
3-2-3-1-1
13
Сорья
22
Кармона
15
Альдрете
17
Альварес
22
Суарес
15
Рико
88
Максимович
6
Милья
10
Аленья
11
Гринвуд
9
Майорал
12
Вильяр
18
Каррерас
18
Каррерас
12
Вильяр
15
Бойе
8
Руис
8
Руис
15
Бойе
21
Мелендо
7
Пуэртас
7
Пуэртас
21
Мелендо
15
Сарагоса
7
Кальехон
7
Кальехон
15
Сарагоса
10
Узуни
18
Дьедиу
18
Дьедиу
10
Узуни
6
Милья
22
Дуарте
22
Дуарте
6
Милья
22
Кармона
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Кармона
10
Аленья
14
Родригес
14
Родригес
10
Аленья
11
Гринвуд
17
Мата
17
Мата
11
Гринвуд
9
Майорал
9
Латаса
9
Латаса
9
Майорал
Остались в запасе
Гранада
Хетафе
31
Адриан Лопес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
Главный тренер
Пако Лопес
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Жорди Мартин
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
31
Адриан Лопес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Жорди Мартин
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Гранада - Хетафе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Лос Карменес
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