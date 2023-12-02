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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Гранада
Реал - Гранада: обзор матча 02 декабря 2023
Реал
02.12.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
26'
Б. Диас
57'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Гранада
Замена
Н. Пас
️️️️
Б. Диас
88'
Замена
Г. Гарсия
️️️️
Родриго
85'
83'
Замена
А. Каррерас
️️️️
Б. Сарагоса
83'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Л. Бойе
77'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Замена
Д. Себальос
️️️️
Хоселу
70'
64'
Замена
Н. Петрович
️️️️
В. Манафа
64'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
М. Узуни
ГОЛ! 2:0!
Родриго
57'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Диас
Пас отдал
Т. Кроос
26'
Желтая карточка
А. Рюдигер
22'
Желтая карточка
Д. Беллингем
22'
11'
Замена
А. Феррейра
️️️️
Р. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
(К)
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Гранада
1
Рауль Фернандес
ВР
21
Карлос Нева
(К)
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Серхио Руис
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Реал
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Тео Зидан
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
4-3-2-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
5
Алаба
26
Карвахаль
8
Кроос
8
Вальверде
5
Беллингем
21
Диас
11
Родриго
13
Хоселу
3-3-1-2-1
1
Фернандес
5
Микел
16
Торренте
2
Санчес
13
Манафа
6
Гумбау
21
Нева
8
Руис
15
Сарагоса
10
Узуни
15
Бойе
21
Диас
10
Пас
10
Пас
21
Диас
13
Хоселу
25
Себальос
25
Себальос
13
Хоселу
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
11
Родриго
7
Гарсия
7
Гарсия
11
Родриго
1
Фернандес
13
Феррейра
13
Феррейра
1
Фернандес
15
Сарагоса
18
Каррерас
18
Каррерас
15
Сарагоса
13
Манафа
18
Петрович
18
Петрович
13
Манафа
15
Бойе
7
Пуэртас
7
Пуэртас
15
Бойе
10
Узуни
19
Вайссман
19
Вайссман
10
Узуни
Остались в запасе
Реал
Гранада
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Тео Зидан
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Остались в запасе
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Тео Зидан
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
Остались в запасе
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Александер Медина
Статистика матча Реал - Гранада
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Бернабеу
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