Alex Greive - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Alex Greive
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Alex Greive
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|18
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2024
|77' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:3
|Селтик (Глазго)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Абердин (Абердин)
|0:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|23.12.2023
|1' -63'
|Хартс (Эдинбург)
|2:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|16.12.2023
|82' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|06.12.2023
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|03.12.2023
|78' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|28.11.2023
|1' -72'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|25.11.2023
|60' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|11.11.2023
|46' -90'
|Данди (Данди)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|08.11.2023
|77' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|01.11.2023
|65' -90'
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|28.10.2023
|87' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|4:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|08.10.2023
|68' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:3
|Рейнджерс (Глазго)
|30.09.2023
|83' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|23.09.2023
|60' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хартс (Эдинбург)
|16.09.2023
|83' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|02.09.2023
|67' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|27.08.2023
|70' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Абердин (Абердин)
|76'
|12.08.2023
|71' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Данди (Данди)
|06.08.2023
|68' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|89'