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    Alex Greive - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Alex Greive
    Команда Сент-Миррен
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Миррен 18 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2024 77' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 0:3 Селтик (Глазго)
    30.12.2023 Был в запасе Абердин (Абердин) 0:3 Сент-Миррен (Пейсли)
    23.12.2023 1' -63' Хартс (Эдинбург) 2:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    16.12.2023 82' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 0:0 Мазервелл (Мазервелл)
    06.12.2023 Был в запасе Сент-Джонстон (Перт) 1:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    03.12.2023 78' -90' Рейнджерс (Глазго) 2:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    28.11.2023 1' -72' Росс Каунти (Дингволл) 1:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    25.11.2023 60' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Ливингстон (Ливингстон)
    11.11.2023 46' -90' Данди (Данди) 4:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    08.11.2023 77' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:2 Хиберниан (Эдинбург)
    01.11.2023 65' -90' Селтик (Глазго) 2:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    28.10.2023 87' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 4:0 Сент-Джонстон (Перт)
    08.10.2023 68' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 0:3 Рейнджерс (Глазго)
    30.09.2023 83' -90' Килмарнок (Килмарнок) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    23.09.2023 60' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Хартс (Эдинбург)
    16.09.2023 83' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    02.09.2023 67' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    27.08.2023 70' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:2 Абердин (Абердин)
    76'
    12.08.2023 71' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Данди (Данди)
    06.08.2023 68' -90' Хиберниан (Эдинбург) 2:3 Сент-Миррен (Пейсли)
    89'
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