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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Рейнджерс
Сент-Миррен - Рейнджерс: обзор матча 08 октября 2023
Сент-Миррен
08.10.2023, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Рейнджерс
30'
Д. Тавернье (П)
71'
А. Сима
90+1'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Рейнджерс
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Д. Тавернье
89'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
А. Сима
Замена
С. Нахмани
️️️️
К. МакМенамин
81'
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Сима
Пас отдал
Н. Раскин
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
К. Баккус
68'
Замена
М. Мандрон
️️️️
Т. Олусанья
68'
Замена
A. Greive
️️️️
Г. Килти
68'
61'
Замена
С. Дессер
️️️️
К. Руф
Желтая карточка
К. МакМенамин
48'
38'
Желтая карточка
З. Лавлейс
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тавернье
Красная карточка
Р. Стрейн
28'
12'
Желтая карточка
К. Голдсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
Рейнджерс
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
49
Бэйли Райс
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
3-4-3
1
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
5
О'Хара
17
Тансер
13
Гогич
25
Баккус
22
Стрейн
24
МакМенамин
11
Килти
20
Олусанья
4-3-1-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
6
Голдсон
4
Суттар
3
Баришич
8
Сифуэнтес
6
Ландстрем
43
Раскин
19
Сима
29
Лавлейс
7
Руф
25
Баккус
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
25
Баккус
20
Олусанья
22
Мандрон
22
Мандрон
20
Олусанья
24
МакМенамин
19
Нахмани
19
Нахмани
24
МакМенамин
11
Килти
21
21
11
Килти
7
Руф
9
Дессер
9
Дессер
7
Руф
19
Сима
29
Ламмерс
29
Ламмерс
19
Сима
Остались в запасе
Сент-Миррен
Рейнджерс
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
49
Бэйли Райс
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
Остались в запасе
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
49
Бэйли Райс
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Сент-Миррен - Рейнджерс
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
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