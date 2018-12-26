|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
(3:4)п
|Астон Вилла (Бирмингем)
|97'
|05.05.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|29.03.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|16.03.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|13.03.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Суонси (Суонси)
|09.03.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|90'
|01.03.2019
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|4:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.01.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|29.12.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:4
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.12.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|28.11.2018
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|23.11.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|10.11.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:1
|Лидс (Лидс)
|03.11.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.10.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|24.10.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:4
|Дерби Каунти (Дерби)
|24.08.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|7:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:4
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|07.08.2018
|1' -61'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|04.08.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Болтон (Болтон)