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    Джеймс Моррисон - статистика

    Полузащитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Моррисон
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Дарлингтон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 11 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0
    (3:4)п    		 Астон Вилла (Бирмингем)
    97'
    05.05.2019 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 3:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    29.03.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    16.03.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    13.03.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Суонси (Суонси)
    09.03.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    90'
    01.03.2019 Был в запасе Лидс (Лидс) 4:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.01.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    29.12.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    26.12.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    22.12.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:4 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.12.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    28.11.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    23.11.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    10.11.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:1 Лидс (Лидс)
    03.11.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.10.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    24.10.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:4 Дерби Каунти (Дерби)
    24.08.2018 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    18.08.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 7:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    11.08.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:4 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    07.08.2018 1' -61' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    04.08.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Болтон (Болтон)
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