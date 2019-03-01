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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Вест Бромвич
Лидс - Вест Бромвич: обзор матча 01 марта 2019
Лидс
01.03.2019, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
4 : 0
Завершен
Вест Бромвич
1'
П. Эрнандес
28'
П. Бэмфорд
63'
П. Бэмфорд
90+2'
Э. Алиоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Вест Бромвич
ГОЛ! 4:0!
Э. Алиоски
Пас отдал
Д. Шеклтон
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Т. Робертс
63'
50'
Желтая карточка
Г. Бэрри
ГОЛ! 2:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Т. Робертс
28'
ГОЛ! 1:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Д. Харрисон
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
7
Алиоски
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
19
Робертс
4-1-2-3
26
Джонстон
26
Хегази
15
Доусон
4
Адарабиойо
27
Холгейт
8
Ливермор
18
Бэрри
45
Харпер
34
Гэйл
16
Родригес
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Лидс
Вест Бромвич
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Лидс - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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