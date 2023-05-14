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    Харви Невилл - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Харви
    Фамилия Невилл
    Команда Интер
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июня 2002 (21 год)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.07.2023 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 3:0 Интер (Майами)
    09.07.2023 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:2 Интер (Майами)
    05.07.2023 Был в запасе Интер (Майами) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    02.07.2023 Был в запасе Интер (Майами) 1:1 Остин (Остин)
    25.06.2023 77' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Интер (Майами)
    01.06.2023 90' -90' Интер (Майами) 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    28.05.2023 79' -90' Монреаль (Монреаль) 1:0 Интер (Майами)
    21.05.2023 84' -90' Интер (Майами) 1:3 Орландо Сити (Орландо)
    18.05.2023 1' -67' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:1 Интер (Майами)
    56'
    14.05.2023 Был в запасе Интер (Майами) 2:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    07.05.2023 85' -90' Интер (Майами) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    30.04.2023 1' -90' Коламбус (Коламбус) 1:2 Интер (Майами)
    23.04.2023 86' -90' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 1:0 Интер (Майами)
    09.04.2023 90' -90' Интер (Майами) 0:1 Даллас (Даллас)
    02.04.2023 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 1:0 Интер (Майами)
    26.03.2023 81' -90' Интер (Майами) 2:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    19.03.2023 1' -71' Торонто (Торонто) 2:0 Интер (Майами)
    12.03.2023 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:0 Интер (Майами)
    05.03.2023 Был в запасе Интер (Майами) 2:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    26.02.2023 90' -90' Интер (Майами) 2:0 Монреаль (Монреаль)
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