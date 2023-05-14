Харви Невилл - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Харви
|Фамилия
|Невилл
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 2002 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Харви
|Фамилия
|Невилл
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 2002 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.07.2023
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:0
|Интер (Майами)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:2
|Интер (Майами)
|05.07.2023
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|02.07.2023
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:1
|Остин (Остин)
|25.06.2023
|77' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Интер (Майами)
|01.06.2023
|90' -90'
|Интер (Майами)
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|28.05.2023
|79' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|1:0
|Интер (Майами)
|21.05.2023
|84' -90'
|Интер (Майами)
|1:3
|Орландо Сити (Орландо)
|18.05.2023
|1' -67'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:1
|Интер (Майами)
|56'
|14.05.2023
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|07.05.2023
|85' -90'
|Интер (Майами)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|30.04.2023
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|1:2
|Интер (Майами)
|23.04.2023
|86' -90'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|1:0
|Интер (Майами)
|09.04.2023
|90' -90'
|Интер (Майами)
|0:1
|Даллас (Даллас)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Интер (Майами)
|26.03.2023
|81' -90'
|Интер (Майами)
|2:3
|Чикаго Файр (Чикаго)
|19.03.2023
|1' -71'
|Торонто (Торонто)
|2:0
|Интер (Майами)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:0
|Интер (Майами)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|26.02.2023
|90' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Монреаль (Монреаль)