Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Филадельфия Юнион
Интер Майами - Филадельфия Юнион: обзор матча 05 марта 2023
Интер Майами
05.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 2 тур
2 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
32'
К. Жан
77'
Р. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Филадельфия Юнион
Замена
В. Ульоа
️️️️
Ж. Мота
90'
+1
86'
Замена
А. Переа
️️️️
А. Бедойя
79'
Желтая карточка
А. Бедойя
78'
Замена
К. Салливан
️️️️
Х. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
Р. Тэйлор
Пас отдал
Ж. Мота
77'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
К. Жан
76'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Д. Мартинес
75'
63'
Замена
Х. Торрес
️️️️
М. Уре
62'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
Замена
Р. Сейлор
️️️️
Ф. Негри
60'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Н. Стефанелли
60'
ГОЛ! 1:0!
К. Жан
Пас отдал
Р. Писарро
32'
Желтая карточка
Д. Йедлин
30'
24'
Желтая карточка
Х. Мартинес
21'
Желтая карточка
Л. Флеч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
4-1-1-5
2
Йедлин
97
МакВей
21
Негри
27
Кривцов
40
Грегоре
10
Мота
12
Каллендер
77
Мартинес
34
Стефанелли
7
Писарро
10
Жан
4-2-2-2
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
70
Мартинес
18
Флеч
11
Бедойя
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
21
Негри
4
Сейлор
4
Сейлор
21
Негри
10
Жан
21
Тэйлор
21
Тэйлор
10
Жан
34
Стефанелли
7
Дюк
7
Дюк
34
Стефанелли
10
Мота
13
Ульоа
13
Ульоа
10
Мота
77
Мартинес
7
Ласситер
7
Ласситер
77
Мартинес
11
Бедойя
8
Переа
8
Переа
11
Бедойя
17
Уре
99
Торрес
99
Торрес
17
Уре
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
70
Мартинес
33
Салливан
33
Салливан
70
Мартинес
Остались в запасе
Интер Майами
Филадельфия Юнион
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Интер Майами - Филадельфия Юнион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
Все
Интер Майами
Филадельфия Юнион
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
25 ноября
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
25 ноября
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+