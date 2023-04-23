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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Интер Майами
Динамо Хьюстон - Интер Майами: обзор матча 23 апреля 2023
Динамо Хьюстон
23.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 12 тур
1 : 0
Завершен
Интер Майами
72'
Д. Стерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Интер Майами
Замена
Л. Кайседо
️️️️
А. Карраскилья
89'
86'
Замена
Х. Невилл
️️️️
Д. Йедлин
86'
Замена
Ш. Борджелин
️️️️
Л. Кампана
Замена
Б. Смит
️️️️
А. Басси
81'
81'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Н. Стефанелли
81'
Замена
Д. Руис
️️️️
Д. Арройо
81'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
К. Жан
ГОЛ! 1:0!
Д. Стерес
Пас отдал
К. Бэйрд
72'
Замена
С. Феррейра
️️️️
И. Франко
62'
34'
Желтая карточка
Ф. Негри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
21
Крис Бэйрд
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Амин Басси
АП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
19
Иван Франко
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Интер Майами
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
10
Жена Мота
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Интер Майами
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
8
Давид Руис
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
2-1-3-1-3
12
Кларк
15
Хадебе
24
Эскобар
6
Артур
21
Бэйрд
8
Карраскилья
16
Эррера
10
Басси
23
Бартлоу
19
Франко
5
Стерес
4-1-1-5
2
Йедлин
21
Негри
4
Миллер
27
Кривцов
14
Арройо
10
Мота
7
Писарро
12
Каллендер
10
Жан
9
Кампана
34
Стефанелли
10
Басси
14
Смит
14
Смит
10
Басси
8
Карраскилья
27
Кайседо
27
Кайседо
8
Карраскилья
19
Франко
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Франко
14
Арройо
8
Руис
8
Руис
14
Арройо
34
Стефанелли
21
Тэйлор
21
Тэйлор
34
Стефанелли
2
Йедлин
20
Невилл
20
Невилл
2
Йедлин
10
Жан
77
Мартинес
77
Мартинес
10
Жан
9
Кампана
49
Борджелин
49
Борджелин
9
Кампана
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Интер Майами
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остались в запасе
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Динамо Хьюстон - Интер Майами
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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