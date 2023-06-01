Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 01 июня 2023
Интер Майами
01.06.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 22 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
52'
T. Barlow
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+5
Вторая желтая
К. Харпер
Замена
Х. Невилл
️️️️
С. Кривцов
90'
Замена
Ш. Борджелин
️️️️
Л. Кампана
80'
Замена
Э. Аскона
️️️️
Б. Кремаски
80'
74'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Д. Ванзейр
70'
Желтая карточка
А. Рейес
Желтая карточка
К. Миллер
70'
62'
Замена
Л. Морган
️️️️
Лукиньяс
61'
Желтая карточка
К. Харпер
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Н. Стефанелли
58'
Замена
Я. Фрей
️️️️
Д. Руис
58'
57'
Замена
К. Харпер
️️️️
К. Данкан
52'
ГОЛ! 0:1!
T. Barlow
46'
Замена
T. Barlow
️️️️
В. Кармона
46'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Ф. Амайя
9'
Желтая карточка
К. Данкан
Пенальти не реализован!
Л. Кампана
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
8
Давид Руис
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
12
Jake LaCava
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
4-1-2-4
27
Кривцов
2
Йедлин
21
Негри
4
Миллер
14
Арройо
8
Руис
8
Кремаски
9
Кампана
77
Мартинес
34
Стефанелли
12
Каллендер
3-2-2-3
31
Мигел
3
Данкан
13
Неалис
47
Толкин
15
Рейес
6
Страуд
25
Амайя
82
Лукиньяс
7
Бурк
16
Кармона
13
Ванзейр
8
Руис
17
Фрей
17
Фрей
8
Руис
27
Кривцов
20
Невилл
20
Невилл
27
Кривцов
34
Стефанелли
21
Тэйлор
21
Тэйлор
34
Стефанелли
9
Кампана
49
Борджелин
49
Борджелин
9
Кампана
8
Кремаски
28
Аскона
28
Аскона
8
Кремаски
25
Амайя
23
Кассерес
23
Кассерес
25
Амайя
82
Лукиньяс
90
Морган
90
Морган
82
Лукиньяс
13
Ванзейр
16
Йервуд
16
Йервуд
13
Ванзейр
16
Кармона
16
16
16
Кармона
3
Данкан
17
Харпер
17
Харпер
3
Данкан
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
22
Ник Марсман
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
12
Jake LaCava
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
4
Хассан Ндам
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
12
Jake LaCava
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
4
Хассан Ндам
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
Все
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
25 ноября
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
25 ноября
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+