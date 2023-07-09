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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Интер Майами
Ди Си Юнайтед - Интер Майами: обзор матча 09 июля 2023
Ди Си Юнайтед
09.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 31 тур
2 : 2
Завершен
Интер Майами
65'
Т. Фонтас
77'
Н. Роберта
59'
Б. Кремаски
68'
Н. Аллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Интер Майами
Замена
E. Hurtado
️️️️
Т. Фонтас
90'
+2
Желтая карточка
Д. Пинес
90'
Замена
C. Durkin
️️️️
Р. Канус
87'
87'
Замена
Э. Аскона
️️️️
Д. Мартинес
86'
Замена
Р. Сейлор
️️️️
Р. Тэйлор
ГОЛ! 2:2!
Н. Роберта
Пас отдал
Руан
77'
Замена
Руан
️️️️
Э. Нахар
77'
Замена
Н. Роберта
️️️️
Y. Asad
76'
Желтая карточка
Т. Фонтас
70'
68'
ГОЛ! 1:2!
Н. Аллен
68'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Р. Писарро
ГОЛ! 1:1!
Т. Фонтас
65'
59'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кремаски
Пас отдал
Р. Тэйлор
45'
+6
Желтая карточка
С. Кривцов
29'
Замена
И. Боутрайт
️️️️
Н. Стефанелли
Желтая карточка
Y. Asad
18'
2'
Желтая карточка
Д. Арройо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
6
Расселл Канус
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Интер Майами
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
14
Диксон Арройо
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
62
Исраэль Боутрайт
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
3-5-1-1
21
2
Пинес
33
Уильямс
31
Нахар
27
О'Брайен
26
Пальссон
27
11
Фонтас
6
Канус
11
Дажоме
20
Бентеке
3-2-2-4
17
Фрей
27
Кривцов
32
Аллен
8
Руис
14
Арройо
8
Кремаски
21
Тэйлор
34
Стефанелли
77
Мартинес
7
Писарро
12
Каллендер
31
Нахар
13
Руан
13
Руан
31
Нахар
6
Канус
8
8
6
Канус
11
Фонтас
9
9
11
Фонтас
27
9
Роберта
9
Роберта
27
21
Тэйлор
4
Сейлор
4
Сейлор
21
Тэйлор
34
Стефанелли
62
Боутрайт
62
Боутрайт
34
Стефанелли
77
Мартинес
28
Аскона
28
Аскона
77
Мартинес
7
Писарро
9
Кампана
9
Кампана
7
Писарро
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
26
Alex Bono
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Интер Майами
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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