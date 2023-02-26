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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Монреаль
Интер Майами - Монреаль: обзор матча 26 февраля 2023
Интер Майами
26.02.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 1 тур
2 : 0
Завершен
Монреаль
41'
С. Кривцов
76'
Ш. Борджелин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Монреаль
Замена
Х. Невилл
️️️️
Д. Йедлин
90'
+2
Замена
Б. Кремаски
️️️️
Р. Писарро
90'
+2
83'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
I. Sunusi
83'
Замена
J. Sirois
️️️️
Д. Пантемис
ГОЛ! 2:0!
Ш. Борджелин
76'
Замена
А. Ласситер
️️️️
К. Жан
68'
Замена
Ш. Борджелин
️️️️
Д. Мартинес
68'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Н. Стефанелли
62'
ГОЛ! 1:0!
С. Кривцов
Пас отдал
Грегоре
41'
40'
Желтая карточка
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Монреаль
44
Rida Zouhir
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
4-1-1-5
2
Йедлин
21
Негри
27
Кривцов
97
МакВей
40
Грегоре
10
Мота
77
Мартинес
34
Стефанелли
7
Писарро
10
Жан
12
Каллендер
2-1-3-1-2
41
Пантемис
22
Эррера
4
Миллер
6
Пьетт
2
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
9
Киото
4
Камачо
14
34
Стефанелли
7
Дюк
7
Дюк
34
Стефанелли
7
Писарро
8
Кремаски
8
Кремаски
7
Писарро
2
Йедлин
20
Невилл
20
Невилл
2
Йедлин
10
Жан
7
Ласситер
7
Ласситер
10
Жан
77
Мартинес
49
Борджелин
49
Борджелин
77
Мартинес
41
Пантемис
40
40
41
Пантемис
14
9
Оффор
9
Оффор
14
Остались в запасе
Интер Майами
Монреаль
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
44
Rida Zouhir
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Остались в запасе
44
Rida Zouhir
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Интер Майами - Монреаль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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