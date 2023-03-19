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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Интер Майами
Торонто - Интер Майами: обзор матча 19 марта 2023
Торонто
19.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 5 тур
2 : 0
Завершен
Интер Майами
47'
Д. Осорио
69'
М. Кайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Интер Майами
Замена
V. Vázquez
️️️️
Ф. Бернардески
90'
83'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
81'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Ж. Мота
80'
Замена
Б. Кремаски
️️️️
Б. Дюк
71'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Х. Невилл
ГОЛ! 2:0!
М. Кайе
69'
63'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Р. Писарро
Замена
A. Akinola
️️️️
Д. Керр
61'
Желтая карточка
Р. Ларея
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Осорио
47'
Желтая карточка
M. Bradley
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
29
Деандре Керр
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Интер Майами
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Торонто
19
Kobe Franklin
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
4-3-1-2
1
Джонсон
18
Петретта
2
24
Ростед
22
Ларея
14
Кайе
23
Сервания
21
Осорио
10
Бернардески
4
29
Керр
3-3-5
27
Кривцов
97
МакВей
21
Негри
20
Невилл
10
Мота
7
Дюк
10
Жан
12
Каллендер
34
Стефанелли
7
Писарро
77
Мартинес
29
Керр
9
9
29
Керр
10
Бернардески
8
8
10
Бернардески
7
Дюк
8
Кремаски
8
Кремаски
7
Дюк
20
Невилл
13
Ульоа
13
Ульоа
20
Невилл
7
Писарро
21
Тэйлор
21
Тэйлор
7
Писарро
10
Мота
7
Ласситер
7
Ласситер
10
Мота
Остались в запасе
Торонто
Интер Майами
19
Kobe Franklin
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
19
Kobe Franklin
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Торонто - Интер Майами
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
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