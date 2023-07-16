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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Интер Майами
Сент-Луис - Интер Майами: обзор матча 16 июля 2023
Сент-Луис
16.07.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 34 тур
3 : 0
Завершен
Интер Майами
28'
С. Адениран
40'
Т. Паркер
80'
Э. Левен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Интер Майами
ГОЛ! 3:0!
Э. Левен
80'
79'
Желтая карточка
К. Миллер
Замена
Д. Нервински
️️️️
A. Watts
78'
72'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Б. Кремаски
70'
Желтая карточка
Б. Кремаски
Замена
C. Martins
️️️️
А. Джексон
70'
Замена
Т. Острак
️️️️
С. Адениран
69'
64'
Замена
Э. Аскона
️️️️
Р. Робинсон
Замена
Э. Левен
️️️️
И. Вассилев
61'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
R. Alm
60'
46'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Н. Аллен
ГОЛ! 2:0!
Т. Паркер
Пас отдал
А. Джексон
40'
ГОЛ! 1:0!
С. Адениран
Пас отдал
И. Вассилев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
10
Rasmus Alm
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Интер Майами
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
19
Робби Робинсон
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
12
Celio Martins
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
4-1-2-3
1
Бюрки
15
22
Хайберт
6
26
Паркер
20
8
Страуд
19
Вассилев
7
Адениран
16
Джексон
10
4-1-3-3
17
Фрей
27
Кривцов
4
Миллер
32
Аллен
14
Арройо
21
Тэйлор
43
Сандерленд
8
Кремаски
77
Мартинес
12
Каллендер
19
Робинсон
20
2
Нервински
2
Нервински
20
16
Джексон
12
12
16
Джексон
19
Вассилев
23
Левен
23
Левен
19
Вассилев
7
Адениран
7
Острак
7
Острак
7
Адениран
10
16
Джоаккини
16
Джоаккини
10
32
Аллен
2
Йедлин
2
Йедлин
32
Аллен
8
Кремаски
13
Ульоа
13
Ульоа
8
Кремаски
19
Робинсон
28
Аскона
28
Аскона
19
Робинсон
Остались в запасе
Сент-Луис
Интер Майами
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
28
Miguel Perez
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
28
Miguel Perez
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Сент-Луис - Интер Майами
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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