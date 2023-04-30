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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Интер Майами
Коламбус - Интер Майами: обзор матча 30 апреля 2023
Коламбус
30.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 13 тур
1 : 2
Завершен
Интер Майами
10'
К. Эрнандес
7'
Л. Кампана
41'
Л. Кампана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Интер Майами
88'
Замена
Ш. Борджелин
️️️️
Л. Кампана
Замена
К. Рамирес
️️️️
Э. Моррис
85'
84'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
71'
Замена
Д. Руис
️️️️
Б. Кремаски
Замена
Ш. Завадски
️️️️
С. Морейра
69'
60'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Н. Стефанелли
49'
Желтая карточка
Б. Кремаски
46'
Замена
К. МакВей
️️️️
К. Жан
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
А. Мэцан
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кампана
Пас отдал
Ж. Мота
Желтая карточка
Э. Моррис
26'
22'
Желтая карточка
С. Кривцов
Замена
P. Quinton
️️️️
М. Дегенек
13'
ГОЛ! 1:1!
К. Эрнандес
Пас отдал
Л. Зелараян
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кампана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Лукас Зелараян
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
10
Жена Мота
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
18
Мальте Амундсен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Давид Руис
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-3-2-1
28
Шульте
31
Морейра
4
Валлесилья
23
Фарси
5
Дегенек
10
Моррис
6
7
10
Зелараян
23
Мэцан
9
Эрнандес
4-1-2-4
27
Кривцов
4
Миллер
21
Негри
2
Йедлин
14
Арройо
10
Мота
8
Кремаски
10
Жан
34
Стефанелли
9
Кампана
12
Каллендер
5
Дегенек
26
26
5
Дегенек
31
Морейра
25
Завадски
25
Завадски
31
Морейра
10
Моррис
21
Рамирес
21
Рамирес
10
Моррис
23
Мэцан
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
23
Мэцан
10
Жан
97
МакВей
97
МакВей
10
Жан
34
Стефанелли
21
Тэйлор
21
Тэйлор
34
Стефанелли
8
Кремаски
8
Руис
8
Руис
8
Кремаски
9
Кампана
49
Борджелин
49
Борджелин
9
Кампана
Остались в запасе
Коламбус
Интер Майами
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
22
Ник Марсман
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Коламбус - Интер Майами
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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