Maximiliano Silvera - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Maximiliano Silvera
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Maximiliano Silvera
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 72'
|Феникс
|0:1
|Пеньяроль
|Уругвай. Примера, 15 тур
|29.05.2024
|1' - 90'
|Пеньяроль
|2:1
|Росарио Сентраль
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|12
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|73' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|04.12.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|30.11.2023
|46' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|26.11.2023
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|13.11.2023
|1' -46'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.11.2023
|1' -75'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|07.11.2023
|46' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Куяба (Куяба)
|02.11.2023
|62' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|30.10.2023
|65' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|27.10.2023
|75' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|22.10.2023
|64' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|7:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|80'
|20.10.2023
|1' -46'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:3
|Брагантино (Сан-Паулу)
|08.10.2023
|59' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|70'
|01.10.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|19.09.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|15.09.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:3
|Крузейро (Белу-Оризонти)