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    Maximiliano Silvera - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Maximiliano Silvera
    Команда Пеньяроль
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.06.2024 1' - 72' Феникс 0:1 Пеньяроль Уругвай. Примера, 15 тур
    29.05.2024 1' - 90' Пеньяроль 2:1 Росарио Сентраль Кубок Либертадорес, 6 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 12 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 73' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    04.12.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    30.11.2023 46' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    26.11.2023 46' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    13.11.2023 1' -46' Сантос (Сан-Паулу) 0:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    10.11.2023 1' -75' Гойас (Гояния) 0:1 Сантос (Сан-Паулу)
    07.11.2023 46' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:0 Куяба (Куяба)
    02.11.2023 62' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    30.10.2023 65' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    27.10.2023 75' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    22.10.2023 64' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 7:1 Сантос (Сан-Паулу)
    80'
    20.10.2023 1' -46' Сантос (Сан-Паулу) 1:3 Брагантино (Сан-Паулу)
    08.10.2023 59' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    70'
    01.10.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    19.09.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    15.09.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:3 Крузейро (Белу-Оризонти)
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