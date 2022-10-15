Николя Н'Кулу - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Н'Кулу
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Н'Кулу
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 46'
|ПАС Ламия
|2:1
|Арис
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Арис
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Арис
|1:2
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|12
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -46'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Арис (Салоники)
|25'
|26.02.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|20.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|12.02.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|79'
|08.11.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|05.11.2022
|66' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Арис (Салоники)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|23.10.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Арис (Салоники)
|15.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|09.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|02.10.2022
|46' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|71' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)