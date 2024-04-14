Lucas Esquivel - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Lucas Esquivel
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Lucas Esquivel
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|1' - 82'
|Ботафого
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|77'
|16.06.2024
|1' - 73'
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Фламенго
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|1' - 90'
|Атлетико Паранаэнсе
|3:1
|Крисиума
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|31.05.2024
|1' - 90'
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Спортиво Амелиано
|Копа Судамерикана, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|0
|2
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|1' -82'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|77'
|16.06.2024
|1' -73'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.06.2024
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:1
|Крисиума (Крисиума)
|12.05.2024
|1' -67'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|45' 67'
|05.05.2024
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|26'
|29.04.2024
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|73'
|21.04.2024
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.04.2024
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|71'
|14.04.2024
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:0
|Куяба (Куяба)