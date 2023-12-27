«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
«Барселона» представила первого зимнего новичка
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
«Барселона» представила первого зимнего новичка
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»