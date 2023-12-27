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Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
25 марта, 21:46
0
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
16 января, 21:00
2
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
27 декабря 2023, 16:28
1
«Барселона» представила первого зимнего новичка
25 декабря 2023, 22:37
0
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
24 ноября 2023, 00:27
0
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
25 марта, 21:46
0
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
16 января, 21:00
2
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
27 декабря 2023, 16:28
1
«Барселона» представила первого зимнего новичка
25 декабря 2023, 22:37
0
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
24 ноября 2023, 00:27
0
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Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 4 тур
Жувентуде
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 4 тур
Жувентуде
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Данубио
0 : 1
25.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба

Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 29 апреля 2024

Жувентуде
29.04.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
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Атлетико Паранаэнсе
73' Никао
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Бенто
81'
Замена
Гонсало Мастриани ️️️️➡️️ Пабло
Замена
Luis Mandaca ️️️️➡️️ NenÃª
81'
78'
Желтая карточка
Julimar
73'
ГОЛ! 0:1
Никао
68'
Замена
Bruno Zapelli ️️️️➡️️ Томас Куэльо
Желтая карточка
Лукас Барбоза
63'
63'
Замена
Никао ️️️️➡️️ Кристиан
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
1
Габриэл
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
10
NenÃª
(К) ЦФ
4
Danilo Boza
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
11
Marcelinho
ЦФ
3
Ze Marcos
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Атлетико Паранаэнсе
1
Бенто
ВР
37
Lucas Esquivel
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
4
Кайке Роша
ЦЗ
5
Фернандиньо
(К) ЦП
26
Эрик
ЦП
88
Кристиан
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Жувентуде
33
Ренан
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
75
Kleiton
ЦЗ
37
Рилдо
АП
44
Luis Mandaca
ЦФ
29
Ruan
ЦФ
45
Werik Popó
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
6
Фернандо
ЛЗ
46
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
3
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
10
Bruno Zapelli
ЦП
11
Никао
АП
20
Julimar
ЦФ
9
Гонсало Мастриани
ЦФ
1-1-1-5
1
Габриэл
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
4
3
11
28
10
3-3-1-1
1
Бенто
37
15
4
Роша
5
Фернандиньо
26
Эрик
88
Кристиан
28
Куэльо
92
Пабло
10
44
44
10
28
Куэльо
10
10
28
Куэльо
88
Кристиан
11
Никао
11
Никао
88
Кристиан
92
Пабло
9
Мастриани
9
Мастриани
92
Пабло
Остались в запасе
Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе
33
Ренан
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
75
Kleiton
ЦЗ
37
Рилдо
АП
29
Ruan
ЦФ
45
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
6
Фернандо
ЛЗ
46
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
3
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
20
Julimar
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
75
Kleiton
ЦЗ
37
Рилдо
АП
29
Ruan
ЦФ
45
Werik Popó
ЦФ
Остались в запасе
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
6
Фернандо
ЛЗ
46
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
3
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
20
Julimar
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе
1
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
17
Офсайды
1
3
Количество передач
449
373
Сейвы
6
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.32
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
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- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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