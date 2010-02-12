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Гремио
Атлетико Паранаэнсе
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
25 марта, 21:46
0
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
17 марта, 11:47
0
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
16 февраля, 21:09
26
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
13 февраля, 17:39
27
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
13 февраля, 15:44
0
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
17 марта, 11:47
0
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
16 февраля, 21:09
26
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
13 февраля, 17:39
27
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
13 февраля, 15:44
0
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду
12 февраля, 21:10
10
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
25 марта, 21:46
0
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
16 января, 21:00
2
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
27 декабря 2023, 16:28
1
«Барселона» представила первого зимнего новичка
25 декабря 2023, 22:37
0
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
24 ноября 2023, 00:27
0
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Последние матчи
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Гремио
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 0
28.04.2024
Гремио
Кубок Либертадорес, 3 тур
Эстудиантес
0 : 1
24.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 4 тур
Жувентуде
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Данубио
0 : 1
25.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба

Гремио - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 18 апреля 2024

Гремио
18.04.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Атлетико Паранаэнсе
19' Ф. Кристальдо
51' Й. Сотельдо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гремио - Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен
Замена
Ду Кейрос ️️️️➡️️ Йеферсон Сотельдо
84'
Замена
Эвертон Галдино ️️️️➡️️ Жоао Педро
75'
71'
Желтая карточка
Lucas Esquivel
63'
Замена
Bruno Zapelli ️️️️➡️️ Фернандиньо
ГОЛ! 2:0
Йеферсон Сотельдо
51'
33'
Желтая карточка
Алекс Сантана
31'
Замена
Алекс Сантана ️️️️➡️️ Томас Куэльо
ГОЛ! 1:0
Франко Кристальдо
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
66
Куябано
ЛЗ
53
Густаво Мартинс
ЦЗ
3
Pedro Geromel
(К) ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Доди
ОП
7
Йеферсон Сотельдо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Франко Кристальдо
АП
21
Кристиан Павон
ЦФ
11
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Порталуппи
Атлетико Паранаэнсе
1
Бенто
ВР
37
Lucas Esquivel
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К) ЦЗ
4
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
26
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
20
Julimar
ЦФ
9
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
46
José Guilherme
ЦЗ
5
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
32
Натан Рибейро
ЛВ
13
Эвертон Галдино
ПВ
Атлетико Паранаэнсе
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
34
Педро Энрике
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
80
Алекс Сантана
ЦП
18
Jader
ЦП
10
Bruno Zapelli
ЦП
88
Кристиан
ЦП
4-1-2-1-2
1
Маркесин
66
Куябано
53
Мартинс
3
2
Фабио
17
Доди
7
Сотельдо
20
Вилласанти
10
Кристальдо
11
Жоао Педро
21
Павон
4-2-2-2
1
Бенто
22
Мадсон
44
Хелено
4
Роша
37
26
Эрик
5
Фернандиньо
14
Каноббио
28
Куэльо
9
Мастриани
20
7
Сотельдо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
7
Сотельдо
11
Жоао Педро
13
Галдино
13
Галдино
11
Жоао Педро
28
Куэльо
80
Сантана
80
Сантана
28
Куэльо
5
Фернандиньо
10
10
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
12
Габриэль Чапеко
ВР
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
46
José Guilherme
ЦЗ
5
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
32
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Порталуппи
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
34
Педро Энрике
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
18
Jader
ЦП
88
Кристиан
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
12
Габриэль Чапеко
ВР
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
46
José Guilherme
ЦЗ
5
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
32
Натан Рибейро
ЛВ
Остались в запасе
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
34
Педро Энрике
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
18
Jader
ЦП
88
Кристиан
ЦП
Главный тренер
Ренато Порталуппи
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Гремио - Атлетико Паранаэнсе
2
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
7
13
Офсайды
0
1
Количество передач
432
467
Сейвы
0
5
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.17
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Бразилия. Серия А
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Бразилия. Серия А, 5 тур
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- : -
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- : -
04.05.2024
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Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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