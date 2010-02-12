«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
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Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
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Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
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