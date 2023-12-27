Атлетико Паранаэнсе

«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
«Барселона» представила первого зимнего новичка
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
«Барселона» представила первого зимнего новичка
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»
Стали известны еще два клуба РПЛ, которые заинтересованы в Хоакиме из «Куябы»
Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем
«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы»