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Атлетико Паранаэнсе
Куяба
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
25 марта, 21:46
0
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
16 января, 21:00
2
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
27 декабря 2023, 16:28
1
«Барселона» представила первого зимнего новичка
25 декабря 2023, 22:37
0
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
24 ноября 2023, 00:27
0
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
25 марта, 21:46
0
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
16 января, 21:00
2
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
27 декабря 2023, 16:28
1
«Барселона» представила первого зимнего новичка
25 декабря 2023, 22:37
0
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
24 ноября 2023, 00:27
0
Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»
30 ноября 2022, 14:45
1
Стали известны еще два клуба РПЛ, которые заинтересованы в Хоакиме из «Куябы»
30 ноября 2022, 12:13
2
Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем
23 ноября 2022, 14:32
1
«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы»
23 ноября 2022, 09:34
11
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Последние матчи
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Атлетико Паранаэнсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 4 тур
Жувентуде
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Данубио
0 : 1
25.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 3 тур
Депортиво Гарсиласо
1 : 1
24.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба

Атлетико Паранаэнсе - Куяба: обзор матча 14 апреля 2024

Атлетико Паранаэнсе
14.04.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
4 : 0
Матч завершен
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Куяба
23' Пабло
37' А. Каноббио
82' Г. Мастриани
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Куяба
Матч завершен
ГОЛ! 3:0
Гонсало Мастриани
82'
81'
Желтая карточка
Филипе Аугусто
77'
Замена
Филипе Аугусто ️️️️➡️️ Max
77'
Замена
Исидро Питта ️️️️➡️️ Дейверсон
Замена
Алекс Сантана ️️️️➡️️ Julimar
73'
Замена
Bruno Zapelli ️️️️➡️️ Томас Куэльо
73'
Замена
Гонсало Мастриани ️️️️➡️️ Пабло
73'
62'
Замена
Max ️️️️➡️️ Фернандо Собрал
62'
Замена
Джонатан Кафу ️️️️➡️️ Клайсон
62'
Замена
AndrÃ© LuÃ­s ️️️️➡️️ Derik Lacerda
45' +1
Желтая карточка
Алан Эмпереур
41'
Желтая карточка
Derik Lacerda
ГОЛ! 2:0
Агустин Каноббио
37'
ГОЛ! 1:0
Пабло
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
1
Бенто
ВР
44
Тиаго Хелено
(К) ЦЗ
4
Кайке Роша
ЦЗ
37
Lucas Esquivel
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Эрик
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
20
Julimar
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Куяба
1
Вальтер
(К) ВР
20
Рикельме
ЛЗ
4
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
25
Клайсон
ЛВ
22
Derik Lacerda
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Атлетико Паранаэнсе
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
34
Педро Энрике
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
80
Алекс Сантана
ЦП
18
Jader
ЦП
10
Bruno Zapelli
ЦП
88
Кристиан
ЦП
9
Гонсало Мастриани
ЦФ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Филипе Аугусто
ОП
18
Лукас Фернандес
ЦП
10
Max
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃ­s
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
3-2-2-2
1
Бенто
44
Хелено
4
Роша
37
5
Фернандиньо
26
Эрик
28
Куэльо
14
Каноббио
92
Пабло
20
4-1-1-1-2
1
Вальтер
4
Марллон
33
Эмпереур
3
Аллисон
20
Рикельме
30
Минейро
88
Собрал
25
Клайсон
16
Дейверсон
22
20
80
Сантана
80
Сантана
20
28
Куэльо
10
10
28
Куэльо
92
Пабло
9
Мастриани
9
Мастриани
92
Пабло
5
Аугусто
5
Аугусто
88
Собрал
10
10
88
Собрал
25
Клайсон
7
Кафу
7
Кафу
25
Клайсон
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
22
97
97
22
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Куяба
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
34
Педро Энрике
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
18
Jader
ЦП
88
Кристиан
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
14
Матеус Пасинато
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Лукас Фернандес
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
34
Педро Энрике
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
18
Jader
ЦП
88
Кристиан
ЦП
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Лукас Фернандес
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Куяба
3
Всего ударов по воротам
20
1
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
16
9
Офсайды
2
1
Количество передач
576
366
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.15
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Benkenstein Pinheiro, Brazil
Стадион:
Ligga Arena, Curitiba
Бразилия. Серия А
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- : -
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Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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