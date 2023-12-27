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Атлетико Паранаэнсе
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1
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25 марта, 21:46
0
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27 февраля, 20:59
4
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
30 января, 08:42
1
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
16 января, 21:00
2
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
25 марта, 21:46
0
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
16 января, 21:00
2
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
27 декабря 2023, 16:28
1
«Барселона» представила первого зимнего новичка
25 декабря 2023, 22:37
0
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
24 ноября 2023, 00:27
0
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
29 марта, 21:51
1
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
27 февраля, 20:59
4
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
30 января, 08:42
1
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
8 января, 14:21
0
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»
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2 : 1
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4 : 0
14.04.2024
Куяба
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2 : 0
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Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
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Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 4 тур
Жувентуде
1 : 1
29.04.2024
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Копа Судамерикана, 3 тур
Данубио
0 : 1
25.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
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Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
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Копа Судамерикана, 3 тур
Дельфин
1 : 2
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Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия

Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал: обзор матча 21 апреля 2024

Атлетико Паранаэнсе
21.04.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Интернасьонал
71' А. Каноббио
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
Матч завершен
Вторая желтая
Агустин Каноббио
87'
Желтая карточка
Агустин Каноббио
86'
86'
Желтая карточка
Уэсли
Замена
Гонсало Мастриани ️️️️➡️️ Пабло
83'
Желтая карточка
Тиаго Хелено
82'
Желтая карточка
Фернандиньо
79'
77'
Замена
Bruno Gomes ️️️️➡️️ Маурисио
77'
Замена
Лукка ️️️️➡️️ Уго Мальо
ГОЛ! 1:0
Агустин Каноббио
71'
61'
Замена
Фабрицио Бустос ️️️️➡️️ Bruno Henrique
61'
Замена
Тиаго Майя ️️️️➡️️ Ромуло
Замена
Bruno Zapelli ️️️️➡️️ Julimar
47'
45' +1
Желтая карточка
Витао
36'
Желтая карточка
Ромуло
29'
Желтая карточка
Роберт Ренан
8'
Желтая карточка
Уго Мальо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
1
Бенто
ВР
37
Lucas Esquivel
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К) ЦЗ
4
Кайке Роша
ЦЗ
26
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
20
Julimar
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
(К) ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
4
Роберт Ренан
ЦЗ
2
Уго Мальо
ПЗ
40
Ромуло
ЦП
27
Маурисио
АП
21
Уэсли
ЛВ
8
Bruno Henrique
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
11
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико Паранаэнсе
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
6
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
10
Bruno Zapelli
ЦП
88
Кристиан
ЦП
18
Jader
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
9
Гонсало Мастриани
ЦФ
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
16
Фабрицио Бустос
ПЗ
41
Матеус Диас
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
45
Лукка
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
3-2-2-2
1
Бенто
37
44
Хелено
4
Роша
26
Эрик
5
Фернандиньо
28
Куэльо
14
Каноббио
92
Пабло
20
4-1-2-3
1
Рочет
2
Мальо
44
Витао
4
Ренан
6
Рене
40
Ромуло
27
Маурисио
21
Уэсли
11
Вандерсон
19
Борре
8
20
10
10
20
92
Пабло
9
Мастриани
9
Мастриани
92
Пабло
8
16
Бустос
16
Бустос
8
40
Ромуло
29
Майя
29
Майя
40
Ромуло
2
Мальо
45
Лукка
45
Лукка
2
Мальо
27
Маурисио
15
15
27
Маурисио
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
6
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
88
Кристиан
ЦП
18
Jader
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
41
Матеус Диас
ОП
12
Fabricio
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
41
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
6
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
88
Кристиан
ЦП
18
Jader
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
41
Матеус Диас
ОП
12
Fabricio
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
3
1
5
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
1
1
Нарушения
6
6
Количество передач
159
194
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.27
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Ligga Arena, Curitiba
Бразилия. Серия А
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- : -
05.05.2024
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- : -
04.05.2024
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- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
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- : -
05.05.2024
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Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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