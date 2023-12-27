Атлетико Паранаэнсе

В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
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«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
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В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
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Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»