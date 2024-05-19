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Андреа Консильи
Статистика
Андреа Консильи - статистика
Завершил карьеру
27 января 1987 (39), Милан
#47 | Вратарь
189 см | 79 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Олимпиада 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
35
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
0 : 2
19.05.2024
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2 : 1
12.05.2024
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
1 : 0
04.05.2024
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
5 : 1
28.04.2024
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0 : 3
21.04.2024
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
3 : 3
14.04.2024
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Салернитана
2 : 2
05.04.2024
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 1
01.04.2024
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 0
17.03.2024
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
1 : 0
09.03.2024
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
1 : 0
03.03.2024
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 6
28.02.2024
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
2 : 3
24.02.2024
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
3 : 0
17.02.2024
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
1 : 1
10.02.2024
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
4 : 2
03.02.2024
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Монца
1 : 0
28.01.2024
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
16.01.2024
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
1 : 0
06.01.2024
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
1 : 0
30.12.2023
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
1 : 2
22.12.2023
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2 : 2
17.12.2023
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
2 : 1
11.12.2023
Сассуоло
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
1 : 2
03.12.2023
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
3 : 4
26.11.2023
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
2 : 2
10.11.2023
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2 : 1
06.11.2023
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 1
28.10.2023
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
0 : 2
21.10.2023
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
1 : 1
06.10.2023
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
0 : 1
02.10.2023
Монца
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 2
27.09.2023
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
3 : 1
01.09.2023
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2 : 0
27.08.2023
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0 : 2
20.08.2023
Аталанта
1' - 90'
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