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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сассуоло
Интер - Сассуоло: обзор матча 27 сентября 2023
Интер
27.09.2023, среда, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
45+1'
Д. Дюмфрис
54'
Н. Байрами
63'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Сассуоло
Замена
Д. Классен
️️️️
Х. Чалханоглу
85'
81'
Замена
Д. Феррари
️️️️
М. Эрлич
78'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
74'
Желтая карточка
М. Энрике
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
68'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
68'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Г. Мхитарян
68'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Тюрам
68'
63'
ГОЛ! 1:2!
Д. Берарди
Пас отдал
Д. Тольян
61'
Замена
Руан
️️️️
М. Вити
61'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Н. Байрами
54'
ГОЛ! 1:1!
Н. Байрами
Пас отдал
Д. Берарди
46'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
М. Винья
ГОЛ! 1:0!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
М. Тюрам
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Сассуоло
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
9
Тюрам
10
Мартинес
4-2-3-1
47
Консильи
22
Тольян
6
Эрлич
2
Вити
6
Винья
11
Болока
7
Энрике
45
Лорьенте
10
Байрами
10
Берарди
9
Пинамонти
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
18
Классен
18
Классен
20
Чалханоглу
9
Тюрам
4
Санчес
4
Санчес
9
Тюрам
6
Эрлич
67
Феррари
67
Феррари
6
Эрлич
2
Вити
4
Руан
4
Руан
2
Вити
6
Винья
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Винья
10
Байрами
70
Кастильехо
70
Кастильехо
10
Байрами
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
41
Иссиака Камате
ЦП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
41
Иссиака Камате
ЦП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Интер - Сассуоло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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