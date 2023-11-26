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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сассуоло
Эмполи - Сассуоло: обзор матча 26 ноября 2023
Эмполи
26.11.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 4
Завершен
Сассуоло
4'
Ф. Капуто (П)
30'
Я. Фаццини
86'
М. Винья (АГ)
12'
А. Пинамонти
22'
М. Энрике
66'
Д. Берарди (П)
90+2'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Сассуоло
90'
+3
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Д. Берарди
Желтая карточка
А. Грасси
90'
+2
90'
+2
ГОЛ! 3:4!
Д. Берарди
Пас отдал
М. Винья
Желтая карточка
Э. Гьяси
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
М. Винья
86'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Ю. Мале
79'
79'
Замена
Н. Байрами
️️️️
К. Торстведт
Замена
М. Дестро
️️️️
Н. Камбьяги
79'
78'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Лорьенте
78'
Замена
С. Мулаттьери
️️️️
А. Пинамонти
Замена
Д. Мальдини
️️️️
М. Кансельери
71'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Я. Фаццини
70'
Замена
А. Грасси
️️️️
Ф. Раноккья
70'
66'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Берарди
55'
Замена
М. Винья
️️️️
М. Вити
50'
Желтая карточка
Д. Берарди
37'
Желтая карточка
М. Энрике
Желтая карточка
Ю. Мале
31'
ГОЛ! 2:2!
Я. Фаццини
Пас отдал
М. Кансельери
30'
Желтая карточка
Я. Фаццини
25'
22'
ГОЛ! 1:2!
М. Энрике
Пас отдал
Д. Тольян
12'
ГОЛ! 1:1!
А. Пинамонти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Капуто
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
(К)
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Мартин Эрлич
(К)
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Эмполи
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Сассуоло
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
10
Урош Рачич
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Недим Байрами
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
4-3-2-1
99
Бериша
13
Кэкачей
44
Исмайли
5
Луперто
18
Берешиньски
10
Раноккья
14
Мале
10
Фаццини
28
Камбьяги
22
Кансельери
9
Капуто
4-2-3-1
47
Консильи
22
Тольян
4
Руан
2
Вити
6
Эрлич
11
Болока
7
Энрике
45
Лорьенте
42
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
10
Раноккья
33
Грасси
33
Грасси
10
Раноккья
10
Фаццини
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Фаццини
22
Кансельери
70
Мальдини
70
Мальдини
22
Кансельери
14
Мале
11
Гьяси
11
Гьяси
14
Мале
28
Камбьяги
21
Дестро
21
Дестро
28
Камбьяги
2
Вити
6
Винья
6
Винья
2
Вити
10
Берарди
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
10
Берарди
42
Торстведт
10
Байрами
10
Байрами
42
Торстведт
45
Лорьенте
70
Кастильехо
70
Кастильехо
45
Лорьенте
9
Пинамонти
19
Мулаттьери
19
Мулаттьери
9
Пинамонти
Остались в запасе
Эмполи
Сассуоло
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
10
Урош Рачич
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
10
Урош Рачич
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Эмполи - Сассуоло
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Карло Кастеллани
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