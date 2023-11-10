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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Салернитана
Сассуоло - Салернитана: обзор матча 10 ноября 2023
Сассуоло
10.11.2023, пятница, 20:30
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Салернитана
36'
К. Торстведт
52'
К. Торстведт
5'
Ч. Иквуэмеси
17'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Салернитана
84'
Замена
А. Мартегани
️️️️
Д. Маджоре
Замена
С. Мулаттьери
️️️️
А. Пинамонти
81'
Желтая карточка
К. Торстведт
80'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Г. Дефрель
72'
Замена
К. Вольпато
️️️️
С. Кастильехо
72'
Желтая карточка
Д. Тольян
71'
60'
Замена
М. Леговски
️️️️
Э. Бохинен
56'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Л. Чауна
ГОЛ! 2:2!
К. Торстведт
Пас отдал
М. Винья
52'
46'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Ф. Данильюк
ГОЛ! 1:2!
К. Торстведт
Пас отдал
Г. Дефрель
36'
17'
ГОЛ! 0:2!
Б. Диа
Пас отдал
Л. Чауна
5'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иквуэмеси
Пас отдал
П. Маццокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
(К)
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
17
Федерико Фасио
(К)
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
4
Руан
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
35
Лука Липани
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Недим Байрами
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Салернитана
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Сими
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
4-1-3-2
47
Консильи
6
Винья
6
Эрлич
67
Феррари
22
Тольян
11
Болока
10
Берарди
42
Торстведт
70
Кастильехо
92
Дефрель
9
Пинамонти
4-3-3
13
Очоа
2
Маццокки
17
Фасио
5
Пирола
24
Данильюк
18
Маджоре
32
Бохинен
29
Кулибали
19
Иквуэмеси
17
Чауна
22
Диа
70
Кастильехо
7
Вольпато
7
Вольпато
70
Кастильехо
92
Дефрель
45
Лорьенте
45
Лорьенте
92
Дефрель
9
Пинамонти
19
Мулаттьери
19
Мулаттьери
9
Пинамонти
24
Данильюк
6
Брадарич
6
Брадарич
24
Данильюк
32
Бохинен
6
Леговски
6
Леговски
32
Бохинен
18
Маджоре
21
Мартегани
21
Мартегани
18
Маджоре
17
Чауна
87
Кандрева
87
Кандрева
17
Чауна
Остались в запасе
Сассуоло
Салернитана
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
4
Руан
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
35
Лука Липани
ОП
10
Недим Байрами
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
9
Сими
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
4
Руан
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
35
Лука Липани
ОП
10
Недим Байрами
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
9
Сими
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Сассуоло - Салернитана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Davide Ghersini, Italy
Стадион:
Читта дель Триколоре
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