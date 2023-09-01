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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Верона
Сассуоло - Верона: обзор матча 01 сентября 2023
Сассуоло
01.09.2023, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
3 : 1
Завершен
Верона
11'
А. Пинамонти
64'
Д. Берарди
72'
Д. Берарди (П)
56'
С. Нгонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Верона
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Лорьенте
86'
86'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Фараони
86'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Д. Доиг
Замена
С. Мулаттьери
️️️️
А. Пинамонти
78'
Замена
Э. Сейде
️️️️
Д. Берарди
78'
77'
Замена
М. Джурич
️️️️
О. Дуда
72'
Желтая карточка
Д. Доиг
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Берарди
72'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
М. Винья
65'
Замена
Н. Байрами
️️️️
К. Торстведт
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Берарди
Пас отдал
А. Лорьенте
64'
56'
ГОЛ! 1:1!
С. Нгонг
Пас отдал
Д. Фараони
46'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Х. Мбула
45'
+5
Желтая карточка
Д. Маньяни
42'
Желтая карточка
Д. Коппола
36'
Замена
С. Сердар
️️️️
М. Онгла
Желтая карточка
Д. Болока
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Пинамонти
Пас отдал
Д. Тольян
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
10
Урош Рачич
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Недим Байрами
АП
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
7
Никола Патане
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
6
Винья
6
Эрлич
4
Руан
22
Тольян
11
Болока
7
Энрике
45
Лорьенте
42
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
3-2-1-3
96
Монтипо
42
Коппола
27
Давидович
18
Онгла
19
Фараони
3
Доиг
14
Фолоруншо
16
Нгонг
8
Дуда
11
Мбула
6
Винья
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Винья
45
Лорьенте
10
Рачич
10
Рачич
45
Лорьенте
42
Торстведт
10
Байрами
10
Байрами
42
Торстведт
10
Берарди
35
Сейде
35
Сейде
10
Берарди
9
Пинамонти
19
Мулаттьери
19
Мулаттьери
9
Пинамонти
19
Фараони
42
Терраччано
42
Терраччано
19
Фараони
3
Доиг
32
Кабаль
32
Кабаль
3
Доиг
18
Онгла
8
Сердар
8
Сердар
18
Онгла
11
Мбула
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Мбула
8
Дуда
11
Джурич
11
Джурич
8
Дуда
Остались в запасе
Сассуоло
Верона
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Алессио Дионизи
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
7
Никола Патане
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
7
Никола Патане
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Сассуоло - Верона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
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